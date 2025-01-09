日本人不出國？ 他分析原因：是台灣振興國旅唯一解方

台灣人瘋出國旅遊，反觀日本人對出國興趣缺缺。日本人，為什麼不出國？媒體人黃暐瀚在臉書分析台日旅遊狀況，他表示，台灣國旅如何起死回生？答案已經很明顯。

黃暐瀚說，根據日本外務省的統計，日本國發出的有效護照份數為2175萬本，由於總人口數為1.2億，日本的護照持有率，僅僅 17% 。反之，人口2340萬的台灣，2020年就已發行超過1400萬本的護照，持有比率高達6成。2024年1到11月，日本出國人數1182萬，反觀台灣光是前10個月就已經出國超過1412萬人。

台灣人口只有日本的5分之1，為什麼出國數卻超過日本？黃暐瀚分析台灣和日本旅遊狀況差異，「日本人為什麼不愛出國（旅行）？」他說，缺乏連續假期，加上語言隔閡、經濟因素、國外消費不便宜，而國內交通便利、食物可口、環境衛生。結論就是，日本人不是不旅遊，而是不需要「出國旅遊」，留在日本國境內旅遊，已經很棒。

至於台灣人為什麼愛出國（旅行）？黃暐瀚表示，根據統計，台灣出國旅遊8成都在亞洲國家，包括日本35.6%、中國16.3%、韓國8.5%、越南7.4%、香港7.1%、泰國6.6%。因為距離近、搭飛機5小時以內，加上消費不貴，「尤其日本」，這是台灣人愛出國的原因。

黃暐瀚表示，綜合以上台日兩國旅遊狀況分析，台灣國旅如何起死回生？答案已經很明顯。美食、美景、美好回憶，優質平價的旅遊享受，才是振興國旅的唯一解方，如果留在台灣玩，既好吃、又好玩、風景還超美麗，然後價格便宜、旅館乾淨、交通方便，自然會有更多人，願意留在國內旅遊。