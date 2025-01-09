大樂透春節加碼超高CP值 買1張可對3次獎

公益彩券史上最強春節加碼活動來了。「大樂透」不僅一連20天每天都開獎，加開480組100萬元「大紅包」，還新增10萬元「小紅包「獎項800組，等於買1張50元的大樂透，可以對「億元頭獎」、「春節大紅包」「春節小紅包」3個獎項。預估春節加碼後，推升電腦彩券業績較平常增額61億元。

台彩今日宣布114年春節期間推出總金額10.5億元的電腦彩券加碼活動，並且創下大樂透史上最長連續開獎天數，從1月24日起至2月12日元宵節多達20天。台彩總經理謝志宏說，今年電腦彩券加碼金額10.5億元是歷年最高，開獎期間也是歷年為期最久，希望大家過年期間都能開開心心中大獎。

加碼期間100萬元的春節大紅包組數由去年的360組，增加到今年的480組，並首度推出10萬元的春節小紅包獎項800組，總加碼獎金5.6億元，台彩表示，加碼期間買大樂透可以對三個獎項，包括：億元頭獎、春節大紅包，以及春節小紅包。

謝志宏說明大樂透春節大小紅包的玩法，春節加碼期間內，「大樂透」每期將加開9個「春節大紅包」獎號，以及1個「春節小紅包」獎號，只要對中任6個「春節大紅包」獎號就是對中「春節大紅包」獎項，每組獎金100萬元，總共會送出480組100萬元；對中任5個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號，即中10萬元的「春節小紅包」獎項，共計送出800組，「今年買大樂透的CP值很高」。

獎號不會重複，台彩表示，同一組球組先開出9個大紅包號碼，再從剩餘的40個號碼球開出1個小紅包獎號，大紅包、小紅包是互不重複的獎號。

另外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自1月24日至2月12日連續20天獎金加碼，是公益彩券自第4屆以來最長的加碼天數，加碼內容包含「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，簡單好玩的「猜大小」與「猜單雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍。

台彩說，總計114年春節加碼總獎金高達10.5億元，除史無前例的高額獎金加碼外，1月24日起，今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等遊戲，也將連續20天，陪著民眾天天開獎到元宵，要讓民眾新春迎財神。