全台非法旅館民宿逾1500家 去年各縣市開罰近1.3億元

全台有上萬家旅館民宿，其中也包含不少非法業者。根據交通部觀光署統計，去年未合法列管則有985家（旅館332家、日租套房653家），占整體逾2成，縣市政府總計開罰946次、1億368萬6000元；民宿方面，未合法列管共584家，占整體4.5%，總計開罰543次、2610.4萬元。

根據觀光署統計，去年合法旅館共有3310家，未合法列管則有985家（旅館332家、日租套房653家），占整體逾2成，其中以台北市202家最多，其次為台中市192家，其他例如宜蘭縣141家、高雄市124家、台南市122家也均破百家。

觀光署表示，去年合法旅館3310家，較前年同期減少8家，變動0.24%不大，應是個別業者經營考量而進退場的結果。未合法列管家數985家，較前年同期減少154家，主要是都會區的日租套房減少，其中台北市減少100家最多。

各縣市政府去年針對旅館共稽查5972次，共開罰946次、1億368萬6000元，去年稽查次數最多的前3名為台北市（1984家次）、台中市（904家次）及高雄市（622家次）；罰鍰總次數最多的為台中市（200次）、台北市（172次）及台南市（160次）；罰鍰總金額最多的為台中市（2331萬元）、台南市（1703萬元）及台北市（1573萬元）。

民宿方面，觀光署統計，去年合法民宿總計12144家，未合法列管共584家，占整體4.5%，其中以屏東縣149家最多，其次為南投縣126家，台東縣也有84家、宜蘭縣64家。

觀光署表示，民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響；未合法民宿較前年同期減少30家，主因地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業，最多的是台東縣增加23家、花蓮縣減少31家。

去年縣市政府針對民宿共稽查11797家次，共開罰543次、2610.4萬元，稽查次數最多的為宜蘭縣（2046家次）、台東縣（1636家次）及花蓮縣（1619家次）；罰鍰次數最多的為花蓮縣（106次）、屏東縣（91次）及宜蘭縣（63次）；罰鍰總金額最多的為屏東縣（566萬元）、花蓮縣（387萬元）及宜蘭縣（360萬元）。