迎新年 賞車得好彩頭！ SUZUKI SWIFT 給你好看

撰文／ 趙克立

SUZUKI SWIFT小車大智慧，穿梭城市好駛勁。 圖／胡鄒 攝影
SUZUKI SWIFT小車大智慧，穿梭城市好駛勁。 圖／胡鄒 攝影

第四代 SWIFT 再次以全新面貌登場，運動性能、科技配置全面進化，全車系標配SUZUKI Safety Support，讓SWIFT達到「 Level 2 智慧駕駛輔助」等級，成為同級車款中的唯一選擇。它不到 4 米的車長，配合僅 4.8 米的迴轉半徑，讓駕駛者即使在最擁擠的街頭巷尾，也能輕鬆應對，無論是路邊停車還是進出停車場，SWIFT 都能助你一臂之力。

SUZUKI SWIFT 車長4米，配合僅 4.8 米的迴轉半徑，讓駕駛者即使在最擁擠的街頭巷尾，也能輕鬆應對。 圖／胡鄒 攝影
SUZUKI SWIFT 車長4米，配合僅 4.8 米的迴轉半徑，讓駕駛者即使在最擁擠的街頭巷尾，也能輕鬆應對。 圖／胡鄒 攝影

它擁有出色的視野設計，讓駕駛者對周邊環境一目了然；再加上中控螢幕上的倒車顯影輔助，讓停車變得簡單直觀。SWIFT 搭載的 12V Hybrid輕油電系統，讓它在市區紅綠燈停停走走之間表現更加平順，降低引擎負擔的同時，提升燃油效率。油耗表現高達 24.5 km/L，長期下來能為你省下一筆可觀的費用。

SUZUKI SWIFT擁有出色的視野設計。 圖／胡鄒 攝影
SUZUKI SWIFT擁有出色的視野設計。 圖／胡鄒 攝影

SWIFT 還提供令人驚艷的駕駛輔助科技。全速域 ACC 主動巡航系統能在交通擁堵的路段自動調整車速，減輕駕駛負擔；LKA 車道維持輔助系統則能在長途駕駛時提供輔助，保持車輛在車道正中，進一步提升駕駛安全性與穩定性。加上DSBS II雙感知器煞車輔助系統等高科技配備，不僅是駕駛者的貼心助手，更是保障全家人安全的守護者。

SUZUKI SWIFT空間設計和載物能力，也足夠應對日常生活的多種需求。 圖／胡鄒 攝影
SUZUKI SWIFT空間設計和載物能力，也足夠應對日常生活的多種需求。 圖／胡鄒 攝影

發壓歲錢的紅包袋準備好了嗎？

TAIWAN SUZUKI想要為車迷們帶來最潮的新年，只要來到全台灣SUZUKI各大經銷據點，賞車就送您咖波紅包袋！此外，來店試乘您嚮往的SUZUKI好車，把咖波春聯帶回家，門口貼上咖波春聯，整個2025乙巳年都活力滿滿、喜氣洋洋。更棒的是，把SUZUKI愛車也帶回家，整年都會歡笑行大運！

TAIWAN SUZUKI不只有準備了咖波可愛好禮恭候民眾大駕，還針對新年新希望的一月精心籌畫了「2025開年專案」，在過農曆年前，輕輕鬆鬆把SUZUKI好車好運帶回家。

圖／TAIWAN SUZUKI 提供
圖／TAIWAN SUZUKI 提供

1.2025年1月各車款領牌之促銷方案，期間為自即日起至2025年1月24日前完成領牌程序者有效。
2.舊換新價係指扣除政府舊換新補助後之價格，詳細辦法以政府法令公告為準。
3.來店試乘贈送之贈品，贈獎活動均需填寫完整客戶資料，贈品有限，送完為止。
4.本圖片僅供參考，如與實車不符，請以實車為主。車款之各項配備作動可能有其條件限制，商品規格說明受篇幅所限可能未盡完整，購買務必洽詢各大展示中心詳閱相關說明。
5.TAIWAN SUZUKI保留變更活動內容及最終解釋之權利，詳情請洽各大經銷商及官網。

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