強烈冷氣團凍全台至下周一探8度低溫 今起高山可能降雪

今天開始到下周一清晨受到強烈大陸冷氣團的影響，中央氣象署技正林秉煜表示，各地感受偏寒冷，周六前偏濕冷，中南部雲多，普遍有10度以下低溫，注意氣象署發布的低溫特報，務必做好保暖工作。下周一清晨之前，高山有可能結冰、積冰、雪霰發生的情形，民眾到山區活動要特別注意安全。

林秉煜表示，下周一白天之後，冷空氣稍微減弱，氣溫回升一點點，這段時間天氣相對穩定晴朗，所以夜晚清晨注意輻射冷卻溫度偏低。

下周三另外一波東北季風南下，林秉煜表示，北東天氣開始逐漸轉涼，迎風面容易有降雨情形，配合南方水氣，南部地區和中部山區有下雨機會。

台灣北邊有冷空氣逐漸南下，天氣要開始逐漸變冷。林秉煜表示，台灣附近水氣比較多的地方分布在宜蘭、花蓮地區，另外在新北、基隆北海岸有層狀性降雨，都有下雨情況發生，預計3天之內迎風面地區下雨情況相對明顯。

林秉煜表示，如果有中層雲系從西邊到台灣通過的話，不排除西半部山區有零星降雨機會，配合溫度偏低情形，山區路面可能結冰、雪霰零星發生的情形。

未來降雨趨勢，林秉煜表示，今天到周六天氣相對偏濕，迎風面的桃園以北、宜花東地方，以及山區如果中層雲系通過比較多一點的話不排除零星降雨情形，其他地區雲量偏多。周日至下周二水氣明顯減少，預估只有東半部零星降雨，不過整體感受偏乾冷。

林秉煜表示，下周三開始配合東北季風南下，南方水氣北上，迎風面的北部和東半部地區降雨機率又開始逐漸提高，南部地區和中部山區有零星降雨發生。

溫度趨勢，林秉煜表示，從昨天開始到今天明顯降溫，北部有2至3度降幅，中南部溫度也開始逐漸下降，溫度整體最冷的時候落在明天到周六，整天感受偏冷。下周一白天之後強烈冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍相對偏低，白天之後注意日夜溫差大的情形。下周二溫度回升一點點，下周三東北季風南下，不過下一波冷空氣和這一波溫度相對沒有這麼低。

低溫提醒部分，林秉煜表示，今晚到明天清晨受到強烈大陸冷氣團逐漸南下的過程當中，包括苗栗以北、宜蘭有10度低溫情況，中部有比較偏零星地區有10度低溫發生機會。明天晚上到周六清晨，整體低溫分布比較廣，除了苗栗以北、宜蘭以外，中部出現10度低溫範圍也變得比較廣。周六晚上到周日清晨持續有10度低溫出現機會。

林秉煜表示，周日到下周一清晨，特別要注意輻射冷卻效應的影響，10度低溫範圍更廣，各地都有機會，甚至北台灣有8度低溫出現機會。