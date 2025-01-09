日本玩回來一堆人高燒！醫曝不是新冠 籲快打這款免費疫苗
大陸冷氣團來襲，氣溫驟降。兒科醫師表示，近期收治多名有高燒症狀的民眾，幾乎都是染上流感，尤其是赴日旅遊返國的人，高燒快篩都是流感。他提醒，目前公費流感疫苗已經開放全年齡層免費施打，建議過年想去日本旅遊的人，快去打流感疫苗，到時才有保護力。
兒科醫師陳敬倫在臉書發文寫道，最近門診收治多位有高燒的病人，快篩結果都是流感，較少驗出新冠病毒，尤其是從日本東京、大阪、北海道、福岡旅遊回來的人，高燒快篩都是流感，只有沖繩除外。
陳敬倫提醒，公費流感疫苗已開放全年齡層免費施打，民眾可以到衛生所或附近有提供免費疫苗的診所施打。他表示，因為流感疫苗需要一到兩週才能產生足夠的保護力，建議近期或春節期間想去日本旅遊的人，最好能提早去打流感疫苗。
至於現在還需不需要繼續打新冠疫苗？他建議，高風險族群如高齡長輩或是家有幼兒的成年人，可以考慮打一劑新冠疫苗，減少把病菌帶回家的機會。
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