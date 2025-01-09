行銷台灣之美 中華郵政推「寶島風情-新竹」郵票

為協助行銷台灣之美，中華郵政公司繼2016年起發行「寶島風情」系列郵票後，續以新竹著名景點新竹火車站、竹塹城迎曦門、關西東安古橋、新豐紅樹林生態保護區為主題，將於1月15日發行「寶島風情郵票-新竹」1套4枚，郵票面值分別為8元2枚及12元2枚。

郵票圖案包含新竹火車站（面值8元），位於新竹市東區，全台現役車站中歷史最悠久，寄棟式屋頂及牛眼窗極具特色，屋頂上鐘塔更是新竹地標。車站入口門廊柱及站內窗戶下浮雕裝飾，洋溢著濃厚歐風，深具歷史與藝術價值。

第二，竹塹城迎曦門（面值8元），位於新竹市東區，屋頂是歇山重簷構造，樓高兩層，城座由花崗石條以一層丁一層順砌造而成，前後各有外小內大圓拱形門洞，正門門洞上方有額題「迎曦」，是新竹文化象徵地標。

第三，關西東安古橋（面值12元），位於新竹縣關西鎮，橫跨牛欄河兩岸，橋體為石構造的連拱式結構，外層石砌，橋拱為半圓形，造型兼具結構與美學，見證地方歷史發展。

第四，新豐紅樹林生態保護區（面值12元），位於新竹縣北邊紅毛河出海口，內有占地8.5公頃的紅樹林，是北台灣地區唯一水筆仔與海茄苳混生紅樹林，區內設有觀賞步道，可近距離欣賞濕地特有多元豐富景觀，被譽為國寶級生態教室。

另外，中華郵政也推出供套印的無版銘圖案個人化郵票，內含「寶島風情郵票—新竹」1套4枚，供製作珍藏。民眾可至全國各地郵局、郵政博物館或至「i集郵」選購。

中華郵政表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於1月13日發售，民眾可至37個長期集郵訂戶作業局，詳細地址可至中華郵政公司全球資訊網查詢（ https://www.post.gov.tw ），或「i集郵」（ https://stamp.post.gov.tw ）洽購，也可向各地郵局預約購買。