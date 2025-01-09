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「饗饗」爆食物中毒被停業還續營業 蔣萬安：挑戰公權力 絕不接受

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席春聯揮毫大會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席春聯揮毫大會受訪。記者楊正海／攝影

饗賓餐飲集團旗下知名Buffet餐廳饗饗，疑似爆出集體食物中毒風波，5日前往微風信義店用餐的消費者，陸續出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，衛生局7日下午勒令饗饗停業。北市府上午表示，今天為止，最新累積通報就醫人數，高達39人。蔣萬安上午受訪指出，市府已經駁回業者復業申請。

台北市長蔣萬安上午出席春聯揮毫大會受訪指出，市府在第一時間接獲通報之後就立刻到現場去稽查，而且發現有相關違法就立刻要求勒令停業，後來發現仍然營業，就依照食安法重罰300萬，同時也到集團旗下其他店家無預警稽查，也發現相關違法，即刻依法裁罰。

蔣萬安表示，昨晚看到約30多人可能是因為吃到疑似相關食材，但後續第一時間勒令停業，且即刻重罰以外，後續會持續關注，包括集團旗下相關店家，這部分都會依照相關事實做相對應處理。

至於什麼樣情況下會讓業者復業，蔣萬安說，一定是要符合相關規定才會同意讓他復業，但目前已經駁回他復業申請。

另外，饗饗疑因食物中毒被重罰300萬，饗賓餐飲集團旗下餐廳也被稽查。雙月食品對此替饗賓集團發聲，社長賴永晟表示，這幾年台灣對餐飲業的用心常被視為無物，透露有人利用照片惡意攻擊、利用政府來傷害企業，社會常常在真相還沒查明前就開始批判，讓品牌經營者的用心被酸民踐踏、業者成代罪羔羊。

蔣萬安表示，一切都是依照相關法律規定，一定要確保民眾食安，這是非常堅定的立場，這件事情第一時間去稽查 ，發現有相關違法情事，就依法來要求停業，更重要的是，市府已經要求停業，但後續仍然營業，挑戰公權力，這絕對不接受，所以依照食安法相關規定，重罰300萬。

蔣萬安 食安 食物中毒 饗饗

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