強烈冷氣團全台急凍！這時段「冷空氣+輻射冷卻」將探4度低溫

強烈大陸冷氣團今天南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，留意明天至下周一早上有受強烈大陸冷氣團影響的機率。本波降雪預估，以溫度和水氣來看，宜蘭2000公尺以上高山降雪或霧淞的機率相對高，中部3000公尺以上高山以冰霰或霧淞的機率較高，時間點以今天深夜至明天清晨機率較高。

明天至下周一早上，有受強烈大陸冷氣團影響的機率，賈新興說，其中，明天至周六，基隆、大台北東側及宜花東有零星短暫雨。周日，基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨。下周一至下周二，各地天氣晴朗。其中，明天至周六，3000公尺以上高山有下冰霰的機率。

賈新興表示，留意周日深夜至下周一清晨受冷空氣及輻射冷卻雙重影響，嘉義以北空曠區有出現4至6度的低溫機率。台北氣象站預估低溫10.5至11.5度左右。

後期天氣部分，賈新興表示，下周三，屏東及臺東有零星短暫雨，午後新竹以北及宜花有局部短暫雨。下周四至下周五，受另一波大陸冷氣團影響，下周四桃園以北及宜花有局部短暫雨。下周五，大台北東側、東北角及宜花有零星短暫雨。下周六，花東山區有零星短暫雨，午後南投及嘉義山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。