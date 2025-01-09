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強烈冷氣團來了 今天由北到南大降溫 高山有機會降雪

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
強烈大陸冷氣團開始南下，今天北部的氣溫會呈現下滑的趨勢，中南部地區影響比較晚，在午後也感受到顯著轉涼，今晚中北部的低溫會降到11至13度，南部、花東地區12至15度。西半部轉為陰天，偶爾有毛毛雨機會。本報資料照片
強烈大陸冷氣團開始南下，今天北部的氣溫會呈現下滑的趨勢，中南部地區影響比較晚，在午後也感受到顯著轉涼，今晚中北部的低溫會降到11至13度，南部、花東地區12至15度。西半部轉為陰天，偶爾有毛毛雨機會。本報資料照片

今天強烈大陸冷氣團開始南下，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，迎風面的北海岸、東半部地區轉為陰有雨的天氣，同時中層水氣也增多，西半部也轉為多雲到陰的天氣。

氣溫部分，他說，今天北部的氣溫會呈現下滑的趨勢，中南部地區影響比較晚，在午後也感受到顯著轉涼，今晚中北部的低溫會降到11至13度，南部、花東地區則是12至15度。這段時間也是中層水氣最多的時候，西半部轉為陰天，偶爾有毛毛雨機會。高山區氣溫夠低，所以也可能看到雪或是霰這類固態降水，追雪要做好保暖。

這波強烈冷氣團預測明天強度維持，李至晟表示，尤其是北部、東北部地區因為雲量多，白天也沒有顯著的回溫，高溫也只有13至14度；中南部地區則因為中層水氣減少，轉為多雲並偶有陽光露臉，午後中部氣溫可以回升到17至19度，南部則是20度出頭。

李至晟表示，周六除了地面風速稍微減弱之外，還是維持類似的天氣。周日伴隨著大陸高壓進一步南下到江南地區，帶來比較乾的空氣，全台都可望轉為多雲到晴的好天氣，日夜溫差增大。北部、東半部高溫回升到17至20度，中南部地區20至23度。相對近期的低溫來說已經是相當溫暖，只是當晚到下周一清晨空曠地區還是有局部氣溫較低，預計下周一白天高壓出海減弱後，這波冷氣團的影響才算是告一段落。

至於下周天氣，李至晟表示，目前看起來還是先回溫後降溫。這次的回溫預計將持續到下周二，後續東北季風南下的時間則調整到下周三白天，北部、東半部地區又會轉為陰有雨的天氣，後續隨著乾冷空氣南下，雨區會退縮到基隆北海岸到東部山區。這波冷空氣的強度比較弱，目前還是預測是冷氣團或東北季風的等級。暫時還沒有看到強冷空氣南下的跡象。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 氣溫

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