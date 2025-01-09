大林慈濟被控盜畫 原作李健儀之子再發聲：贗品不銷毀當證據嗎

嘉義大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，院方昨表示將在壁畫前標示製作原由及原創者身分，原創者、畫家李健儀雖表示不願提告，不過，他的兒子李承道在臉書發文質疑，「現在全台灣都知道那是侵權的贗品，還在旁邊標註原創另有其人，真是畫蛇添足。贗品不銷毀，留著當證據嗎」？

媒體人苦苓在臉書以「他們不是第一次這樣做！」指出，李姓畫家受邀在大林慈濟醫院創作大壁畫，中途被喊卡，醫院落成後，竟掛油畫家的原創作品，而且長得一模一樣，卻不是出自原創者的手。對此，大林慈濟醫院發聲明，感恩李健儀協助創作原畫，將於「佛陀問病圖」壁畫前標示製作原由，說明李健儀為繪製圖像原創作者身分。

李健儀昨天接受本報專訪回應，「此壁畫非我親自畫上，我的作品質感沒有那麼差，希望陳欽明的名字保留，去掉『恭繪』、改成『臨摹』。」他強調，自己不是生氣慈濟，雖然慈濟得為此事概括承受，主要是貪功的師姐，誑他謊稱「上人決定不要畫了」，要求廉價讓與油畫原作及無償版權。爾後竟交由乾性壁畫材料助理陳欽明畫，且竄改簽上自己的名字，「這根本不尊重藝術家的原創，用不良手段獲取授權、瓢竊心血。」

李健儀的兒子李承道、也是藝術家，他則在臉書發文指出，「等了25年，我的父母親沉冤昭雪，顧及老上人年事已高，不忍提告。現在全台灣都知道那是侵權的贗品，還在旁邊標註原創另有其人，真是畫蛇添足。贗品不銷毀，留著當證據嗎？堂堂大廟，請給社會一個典範，自己拆了吧。」

李承道直言，都知道藝術不容易討生活，在台灣真正能從事藝術的人其實不多，當年我父親多久才能畫一張那麼大的畫，我的母親每天為他送餐添衣撐起一個家，然後一通電話告訴你他們不要畫了。「我們的社會是需要藝術滋養的，請更尊重藝術工作者。持續聲援導演陳保中和無聲吶喊的創作人。」