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桃機第一航廈凌晨火警 火勢迅速撲滅未對營運造成影響

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃機一航廈凌晨發生火警，火勢迅速撲滅，未對營運造成影響。圖/讀者提供
桃機一航廈凌晨發生火警，火勢迅速撲滅，未對營運造成影響。圖/讀者提供

桃園國際機場第一航廈南側入境長廊，今天(9日)凌晨1時許發生一起火警，機場公司獲報後通知機場消防隊前往滅火，火勢在獲報8分鐘後即撲滅。機場公司表示，期間抵達該區航班共3班、372名旅客，營運未受影響。

機場公司指出，今天清晨1時22分，第一航廈南側入境長廊出現火警訊號並接獲機場員工通報，營運控制中心立即採取應變措施派員至現場及通知機場公司消防大隊到場處理，於知悉八分鐘完成滅火。經初步調查可能為天花板內電線走火，機場公司後續詳細調查起火原因，並立即改善。

機場公司說明，為確保火警處置期間公共安全，該區防火鐵捲門於1時40分啟動，區隔受影響區域，工作人員現場引導旅客入境動線；同時啟動排煙風機維持空氣流通。2時51分完成現場清理後，3時7分防火鐵捲門復歸恢復正常通行。期間抵達該區航班共3班、旅客372名，營運未受影響。

桃機一航廈凌晨發生火警，火勢迅速撲滅。圖/讀者提供
桃機一航廈凌晨發生火警，火勢迅速撲滅。圖/讀者提供

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