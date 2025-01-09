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慈濟侵權畫作標原創名 畫家兒轟畫蛇添足：贗品不銷毀留著當證據？

聯合新聞網／ 綜合報導
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，院方未來將在作品前標註原創者姓名。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，院方未來將在作品前標註原創者姓名。圖／大林慈濟醫院提供

慈濟合作風波未完，在導演陳保中、汪怡昕都出面揭發與大愛台合作卻被無端中止合約情事，玄奘大學教授兼藝術設計學院院長李健儀在作家苦苓爆料後，與慈濟長達25年侵權的塵封往事再度躍上輿論及媒體版面。慈濟方雖已道歉，但僅同意在慈濟大林醫院壁畫落款處，加註原創作者為李健儀字樣，並未打算拆除，令人不解。李健儀之子、畫家李承道昨(8)日於臉書再度砲轟慈濟作法不當，認為：「贗品不銷毀，留著當證據嗎？堂堂大廟，請給社會一個典範，自己拆了吧」。

李承道在苦苓發文當天，即為父親發聲，在臉書表示：「上一輩的事，終於從苦苓苦大叔說出來了」。他憶起當時家中長輩還為此事到處奔走，終究仍是沒有結果。與父親同行的他，便在此事後成為他從事畫家一途上的借鏡，他也希望這次創作人應得的正義能夠得到伸張。

在慈濟大林醫院院方致電父親後，院方表示基於感恩且珍惜李健儀教授的創作，除仍持續於院長室展示、保存李健儀教授的作品外，並同意將在大廳展示的《佛陀問病圖》壁畫前，標示此畫的製作原由，「說明李教授為繪製該圖像之原創作者身分」。

但此事卻讓李承道更為惱火，在臉書表示父母親為了這樁與慈濟長達25年的侵權案，曾經痛心疾首，如今沉冤昭雪，因父母都年事已高，也不忍提告。但現在「全台灣都知道那是侵權的贗品，還在旁邊標註原創另有其人」，讓他大呼慈濟此舉真是「畫蛇添足」。

李承道批評慈濟：「贗品不銷毀，留著當證據嗎？堂堂大廟，請給社會一個典範，自己拆了吧」。他並表示，當時父親從事藝術工作討生活不易，當年父親是多久才能畫一張那麼巨幅的作品，而母親那時還每日為他送餐添衣撐起一個家，然後一通電話告訴你他們不要畫了。希望社會能更尊重藝術工作者，並持續聲援導演陳保中，和無聲吶喊的創作人。

李健儀強調，他尊重證嚴上人，也不願意傷害慈濟，只針對貪功的師姐與剽竊的助理陳欽明，盼望能重視原創者的心血。 記者郭政芬／攝影
李健儀強調，他尊重證嚴上人，也不願意傷害慈濟，只針對貪功的師姐與剽竊的助理陳欽明，盼望能重視原創者的心血。 記者郭政芬／攝影

壁畫 慈濟 畫家 苦苓

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