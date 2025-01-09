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高麗菜其實是外來種 專家曝成為「國民蔬菜」關鍵原因
甘藍也就是俗稱的「高麗菜」，其實是外來種蔬菜，「農業部」臉書粉專表示，甘藍是台灣人日常生活中不可或缺的蔬菜，原產於歐洲西部沿岸，最初的野生型態是不結球的，17世紀荷蘭人將甘藍引入台灣，當時稱為「番芥藍」。
甘藍怎麼成為國民蔬菜？農業部說，日治時期，日本人認為高麗菜營養價值高且耐貯運，因而大力推廣種植，並經自然與人工選育，逐漸形成不同類型的甘藍。甘藍適合在冷涼的氣候生長，因此台灣的秋冬季節是栽培的黃金期。為滿足全年市場需求，夏季可在海拔1000至2000公尺的高冷地進行生產，形成夏季高冷地、秋冬季平地的周年生產模式，透過平地與高冷地的交替栽培，國內甘藍可全年供應，進而成為老少咸宜的「國民蔬菜」。
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