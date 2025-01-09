快訊

獨／吳乃仁與檢察官吃6萬星級日料店曝光 5名檢座在場

川普霸權口氣徹底「讓美國無賴」 交易的藝術坐收外交漁利

聽新聞
0:00 / 0:00

高麗菜其實是外來種 專家曝成為「國民蔬菜」關鍵原因

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
甘藍。圖／取自農業部臉書粉專
甘藍。圖／取自農業部臉書粉專

甘藍也就是俗稱的「高麗菜」，其實是外來種蔬菜，「農業部」臉書粉專表示，甘藍是台灣人日常生活中不可或缺的蔬菜，原產於歐洲西部沿岸，最初的野生型態是不結球的，17世紀荷蘭人將甘藍引入台灣，當時稱為「番芥藍」。

甘藍怎麼成為國民蔬菜？農業部說，日治時期，日本人認為高麗菜營養價值高且耐貯運，因而大力推廣種植，並經自然與人工選育，逐漸形成不同類型的甘藍。甘藍適合在冷涼的氣候生長，因此台灣的秋冬季節是栽培的黃金期。為滿足全年市場需求，夏季可在海拔1000至2000公尺的高冷地進行生產，形成夏季高冷地、秋冬季平地的周年生產模式，透過平地與高冷地的交替栽培，國內甘藍可全年供應，進而成為老少咸宜的「國民蔬菜」。

台灣人 農業部 高麗菜

延伸閱讀

台灣生鮮豬肉睽違15年重返新加坡 供應高端餐廳超市

花蓮縣爭取農業救助金 已獲農業部核撥2.7億元

過年物價高麗菜漲最凶主計總處認證 平地1顆50元但高山價差翻倍

不是生菜沙拉或用炒的 高麗菜1煮法逼出湯汁甜味及絕佳口感

相關新聞

麻疹疫苗詢問度飆高 診所缺貨

麻疹疫情延燒，確診者足跡遍布多處，部分民眾搶打疫苗，卻撲了空，臨床醫師呼籲，衛福部釋出公費麻疹疫苗，供高風險族群自費接種...

麻疹病毒恐引發「免疫失憶」

醫院麻疹群聚事件擴大，台北榮總精準預防醫學中心主治醫師張家銘說，麻疹病毒有如免疫系統的電腦病毒，感染後，可能刪除人體內的...

槽罐車檢驗不實 如馬路未爆彈

槽罐車因載運化學及有毒物質，一旦發生碰撞或翻覆事故，容易起火釀災。環境部化學物質管理署統計，去年截至十一月底，全國累積七...

饗饗爆食物中毒 雙月抱不平：真相待查卻已滿身傷

饗賓餐飲集團旗下知名Buffet餐廳「饗饗」，疑似爆出集體食物中毒案，更被台北市衛生局重罰300萬元，但日前被菲律賓餐飲...

強烈冷氣團「愈晚愈濕冷」 吳德榮：高山可望降雪、這時探5度極端低溫

強烈大陸冷氣團今天南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部、東...

疫後遊客出國 武陵賞櫻榮景不再

疫後掀國人出國熱潮，去年加上花蓮地震，讓國旅更加慘淡。武陵農場副場長常方麒表示，疫情前櫻花季每日平均約五千多人次到訪，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。