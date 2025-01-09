強烈冷氣團「愈晚愈濕冷」 吳德榮：高山可望降雪、這時探5度極端低溫

強烈大陸冷氣團今天南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部、東半部轉有局部短暫雨；北台灣氣溫陡降、愈晚愈濕冷，部分平地最低氣溫、將降至10度以下，應注意保暖；中南部仍多雲時晴，氣溫亦逐漸下降。北部10至16度、中部11至20度、南部13至23度、東部11至22度。

吳德榮表示，明天至周日清晨強烈大陸冷氣團籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴。明天、周六北台白天高溫才14、15度，整天持續濕冷，中南部也會轉冷，部分平地最低氣溫可降至7度左右。

周日白天至下周一清晨仍受強烈大陸冷氣團影響，他說，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱、氣溫稍回升，入夜強輻射冷卻作用，部分平地甚至有降至5度左右極端低溫的機率。

至於高山降雪機率，吳德榮表示，今晚起至周六，3000公尺以上高山例如合歡山、雪山山等降雪機率高，2000公尺以上高山例如太平山、拉拉山等亦有機率。

今天至下周一晨受強烈大陸冷氣團影響，吳德榮表示，先濕冷再乾冷，10度以下低溫的範圍及平地最低氣溫的極值，每天都有變化；農漁養殖業、應注意氣象署「低溫特報」的調整，作好防寒措施，民眾亦應注意逐日的變化，添衣保暖。

他說，下周一白天起至下周二各地晴朗穩定，冷空氣漸減弱、逐日回暖，早晚氣溫仍偏低。下周三另一波冷空氣逐漸接近。下周四、下周五影響，模擬強度較目前這波弱。但各國模式皆在頻繁調整，還需要觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。