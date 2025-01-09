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更強冷氣團挾水氣南侵 北台灣今晚轉濕冷 日本恐暴風雪

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
圖為WINDY EC未來2天降雪風險。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
圖為WINDY EC未來2天降雪風險。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

新一波更強的大陸冷氣團，即將在今天南侵，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這次和前一波不同，挾帶水氣較多，最敏感的基隆北海岸昨晚已經開始下雨，今晚起北部、宜花將陸續加入下雨的行列；加上強冷空氣同步南下，北台灣未來將是濕冷天氣持續兩三天，冷意明顯，做好保暖工作。

新的冷氣團影響時間，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，落在今天至周六，呈現北東濕冷、中南乾冷的分布，但最低溫預計全都下探10至12度左右；只差在冷的型態不同，南北天氣差距很大，要特別注意。這波冷氣團，預計下周一才會減弱，各地明顯回溫也要等那時候。

而強烈冷氣團準備大舉南下，日本同樣也會受到影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天、明天日本許多地方有降雪或雨夾雪，尤其日本海側會有暴風雪。提醒這幾天要前往日本的民眾，要多注意禦寒及交通航班狀況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 日本

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