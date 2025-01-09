強烈冷氣團將抵達愈晚愈冷、雨下到周六 高山可望迎雪

新一波冷空氣今天南下，中央氣象署表示，迎風面北部及宜蘭逐漸轉濕冷，今天白天溫度約14至16度，其他地區變化不大，高溫仍可來到20至23度左右，感受較舒適。不過，愈晚各地氣溫愈下降，夜晚低溫在中部以北及宜蘭預估來到11至13度，其他地區也只有13至15度，感受明顯偏冷，注意溫度的變化，做好保暖工作。

隨著東北風增強，水氣亦增多，氣象署表示，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，尤其桃園以北及宜、花地區降雨較持續，整天為陰雨的天氣，而中南部地區雲量增多，山區亦有零星降雨，外出建議攜帶雨具備用；馬祖8至13度、多雲，金門10至17度、晴天，澎湖13至18度、晴天。

明天至周日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；明天、周六水氣較多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周日環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。北部及東北部10至17度、中部11至22度、南部12至24度、花東15至22度。

下周一清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；下周一、下周二環境仍偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。北部及東北部9至20度、中部10至22度、南部12至23度、花東12至22度。

下周三東北季風增強，北部及東北部地區天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周四至下周六大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部地區天氣氣溫轉冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，後期冷空氣強度及水氣之預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。

至於高山降雪可能性，氣象署說，近日高山氣溫偏低，可能出現結冰的現象，路面濕滑，活動注意安全；今天、明天北部、東北部2000公尺以上及中部2500公尺以上高山有降雪的機會，周六北部、東北部2000公尺以上高山有降雪的機會，中部3000公尺以上高山亦有零星降雪的機會。