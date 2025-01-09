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強烈冷氣團來了 粉專：今年最強冷空氣即將影響 探9度低溫

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
今天強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，今天至周六新竹以北將轉為陰雨天氣。聯合報系資料照片
今天強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，今天至周六新竹以北將轉為陰雨天氣。聯合報系資料照片

今天強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，源頭於極地的冷空氣昨晚已經到達中國長江流域，正逐漸南下中；預計此波為入冬以來最強的冷空氣，將有機會達到強烈大陸冷氣團標準，預計影響時間為今天白天起到下周一。

「觀氣象看天氣」表示，此波各地預期最低氣溫為北部地區10至12度、中部地區9至10度、南部地區11至13度、花東地區12至15度，空曠地再低個2至3度。今天至周六新竹以北將轉為陰雨天氣，周六下半天以後會逐漸放晴，周日至下周一受到輻射冷卻影響，各地氣溫依舊偏低，且目前看來，下周三至下周四又有冷空氣遞補下來的可能，務必做好保暖工作。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 氣溫

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