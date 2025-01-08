饗饗爆食物中毒 雙月抱不平：真相待查卻已滿身傷

饗賓餐飲集團旗下知名Buffet餐廳「饗饗」，疑似爆出集體食物中毒案，更被台北市衛生局重罰300萬元，但日前被菲律賓餐飲巨頭快樂蜂併購的雙月食品則為饗賓發聲，認為優質企業在真相待查，事實也未明前，就也已經被鞭一頓，滿身是傷，呼籲別歹幣驅除良幣，也別把好的企業逼走。

雙月食品社長賴永晟表示，因為這幾年被台灣社會氛圍對餐飲業的洗禮，讓他對於「放大」餐飲事業很無感，只想愛著既有的客人與員工，展店也往往只是屋主來電結緣而已，因為在台灣餐飲業，用心經營被視為無物，是沒有價值且不被珍惜的。

賴永晟表示，一般人很難想像，當發現有人用三年前的照片惡意攻擊，利用政府單位來惡意傷害但發現後，政府表明毫無罰則也不能作為，那種用心被糟蹋的痛，太難言喻了，類似這樣的惡意數不勝數，不待真相查明，不追來源真假，往往社會就是一頓利鞭，將品牌批得滿身是傷，將企業品牌經營者的用心，視為是一個血流成河話題、是一個酸民抒發管道，餐飲業只是穩妥妥的代罪羔羊。

賴永晟也說，懇求別讓台灣餐飲變成了「慘影」，蔬菜農藥超標、進口原料有問題、查不出原因的中毒，最後餐飲都是代罪羔羊，用心經營的品牌任意就是一頓鞭，因為餐飲最模糊，最難查清。

賴永晟質疑，「一天數千人的流量，同一桌的人不適？一天上百份同樣的食材，就男女朋友不適？身邊近期不少家人朋友，都上吐下瀉，但他們都沒有去吃Buffet。」

賴永晟表示，以後台灣沒有人做晚餐，因為早餐、午餐吃了，最後回家都算在晚餐頭上，「不舒服就是找餐飲，只因為今天最後去那裡吃飯了。」他也說，如今的環境真的會讓想要用心努力的經營者心寒，心生「我為何要在這個環境」。