快訊

邱軍肇事車在修車廠原封不動待修 檢警查扣車輛查無記憶卡

饗饗爆食物中毒 雙月抱不平：真相待查卻已滿身傷

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
饗饗微風信義店發生疑似食物中毒事件，多人上吐下瀉；醫師認為，中毒元凶以腸炎弧菌、諾羅病毒可能性最大。圖／擷取自饗饗粉絲頁
饗饗微風信義店發生疑似食物中毒事件，多人上吐下瀉；醫師認為，中毒元凶以腸炎弧菌、諾羅病毒可能性最大。圖／擷取自饗饗粉絲頁

饗賓餐飲集團旗下知名Buffet餐廳「饗饗」，疑似爆出集體食物中毒案，更被台北市衛生局重罰300萬元，但日前被菲律賓餐飲巨頭快樂蜂併購的雙月食品則為饗賓發聲，認為優質企業在真相待查，事實也未明前，就也已經被鞭一頓，滿身是傷，呼籲別歹幣驅除良幣，也別把好的企業逼走。

雙月食品社長賴永晟表示，因為這幾年被台灣社會氛圍對餐飲業的洗禮，讓他對於「放大」餐飲事業很無感，只想愛著既有的客人與員工，展店也往往只是屋主來電結緣而已，因為在台灣餐飲業，用心經營被視為無物，是沒有價值且不被珍惜的。

賴永晟表示，一般人很難想像，當發現有人用三年前的照片惡意攻擊，利用政府單位來惡意傷害但發現後，政府表明毫無罰則也不能作為，那種用心被糟蹋的痛，太難言喻了，類似這樣的惡意數不勝數，不待真相查明，不追來源真假，往往社會就是一頓利鞭，將品牌批得滿身是傷，將企業品牌經營者的用心，視為是一個血流成河話題、是一個酸民抒發管道，餐飲業只是穩妥妥的代罪羔羊。

賴永晟也說，懇求別讓台灣餐飲變成了「慘影」，蔬菜農藥超標、進口原料有問題、查不出原因的中毒，最後餐飲都是代罪羔羊，用心經營的品牌任意就是一頓鞭，因為餐飲最模糊，最難查清。

賴永晟質疑，「一天數千人的流量，同一桌的人不適？一天上百份同樣的食材，就男女朋友不適？身邊近期不少家人朋友，都上吐下瀉，但他們都沒有去吃Buffet。」

賴永晟表示，以後台灣沒有人做晚餐，因為早餐、午餐吃了，最後回家都算在晚餐頭上，「不舒服就是找餐飲，只因為今天最後去那裡吃飯了。」他也說，如今的環境真的會讓想要用心努力的經營者心寒，心生「我為何要在這個環境」。

品牌 食物中毒 餐飲業

延伸閱讀

民眾稱吃完鼎泰豐確診諾羅 北市衛生局派員稽查

食物中毒擴大32人中鏢！饗饗信義店想復業遭打槍 北市府說重話了

饗饗信義店食物中毒擴大32人上吐下瀉 醫推測「2汙染物」可能性最大

同事9人揪吃饗饗4人上吐下瀉 她回想：大家生食吃得很踴躍

相關新聞

麻疹疫苗搶翻天 衛福部曝庫存現況「2類人才要打」

近期麻疹疫情讓不少民眾恐慌，紛紛到醫療院所搶打疫苗，不少診所貼出「疫苗已打完」的告示。衛福部說明，我國幼兒接種率高達98...

畫家李健儀控盜圖「師姐以佛理欺我」 大林慈濟醫院認了將標原創者

嘉義大林慈濟醫院近日傳出「佛陀問病圖」創作爭議，遭踢爆是竊取畫家李健儀原創，院方今天發出聲明表示，25年前建院時由李健儀...

饗饗信義店已32人食物中毒！北市府重罰300萬 公司道歉

饗賓餐飲集團旗下知名Buffet餐廳「饗饗」，疑似爆出集體食物中毒案，已經有32人不適就醫，也遭台北市衛生局重罰300萬...

明起連凍5天「低溫8度」！降雨熱區曝光 一路濕答答到周日

明天受到強烈大陸冷氣團影響，未來5天急凍，局部空曠地區低溫僅8至10度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，大陸冷氣團加上水氣，...

iRent共享個資給關係企業 公路局：合理及必要性不明確

消基會昨指出，和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，且分享及利用對象包含關係企業及未來合作對象，恐涉違法。公路局台北...

饗饗事件延燒！北市出手查饗賓集團5分店 饗食天堂、旭集現缺失

饗饗微風信義店疑似食物中毒事件延燒，最新統計消費者不適就醫累計32人，因有持續擴大之虞，北市衛生局駁回業者復業申請。另外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。