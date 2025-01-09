疫後遊客出國 武陵賞櫻榮景不再

疫後掀國人出國熱潮，去年加上花蓮地震，讓國旅更加慘淡。武陵農場副場長常方麒表示，疫情前櫻花季每日平均約五千多人次到訪，全年約四十萬人次，疫後大部分民眾都出國，去年櫻花季每日不到四千五百人次到訪，全年僅廿五萬人次，創下歷史新低，感嘆昔日國旅榮景不再。

今年櫻花季二月八日至二月廿三日，共計十六天，周邊道路將實施三階段交通管制。

交通部公路局表示，櫻花季期間武陵農場實施總量管制，每日進場人數六千人，住宿遊客憑武陵農場製發車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供的售票管道購買車票進場。今天中午十二時起開放國光客運、豐原客運售票。

常方麒指出，過去武陵農場櫻花季訂房都是開放一分鐘即完售，今年住宿於去年十一月一日開賣，約六分鐘才售磬。事實上，從去年開始到武陵農場的遊客就逐漸減少，預估今年人潮不會這麼多。

對於國際旅客宣傳，常方麒說，武陵農場櫻花季名聞國際，但交通相較於外國人來說還是十分不便，過去櫻花季到訪的國際旅客頂多一百人，主要以東南亞為主。

常方麒表示，目前武陵農場僅少數山櫻花盛開，預估今年花況全盛時期落在二月十五至廿日，但櫻花有低溫需求，若是今年繼續炎熱，花期就會往後延，每年都可能有一些變化。