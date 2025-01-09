麻疹病毒恐引發「免疫失憶」

醫院麻疹群聚事件擴大，台北榮總精準預防醫學中心主治醫師張家銘說，麻疹病毒有如免疫系統的電腦病毒，感染後，可能刪除人體內的免疫記憶，引發「免疫失憶」，提醒民眾少進出公共場所，外出時戴上口罩，適量補充維生素Ａ，恢復免疫系統，減少麻疹併發症。

張家銘表示，哈佛大學研究發現，人類免疫系統裡有個「記憶檔案庫」，記錄著曾經接觸過的病原體，當這些病原體再次來襲時，免疫系統就能迅速辨認，發動攻擊。但麻疹病毒入侵人體後，可能刪除免疫記憶，增加染病風險，危害人體健康。

國外研究證實，人體中許多抗體用來抵禦水痘、肺炎、疱疹等「老敵人」，但感染麻疹病毒後，可能百分之十一至七十三等不等的抗體被刪除，免疫系統變得遲鈍，忘記攻擊這些病菌。

張家銘強調，麻疹對於人體健康威脅，遠超過一般人想像，尤其是營養不良或免疫系統本來就較弱的孩子，如果失去免疫記憶，身體對許多病菌敞開大門，以致重複感染同一種病毒。

張家銘表示，欲預防麻疹，應接種麻疹疫苗，但目前自費疫苗短缺，建議民眾減少進入人潮擁擠的公共場所，並適量補充維生素Ａ，維持免疫系統正常運作。