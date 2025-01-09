麻疹疫苗詢問度飆高 診所缺貨

麻疹疫情延燒，確診者足跡遍布多處，部分民眾搶打疫苗，卻撲了空，臨床醫師呼籲，衛福部釋出公費麻疹疫苗，供高風險族群自費接種。疾管署表示，如接到自費疫苗缺貨通知，將全力配合調貨，現在數量仍夠，保證所有幼兒都打得到常規ＭＭＲ疫苗。

疾管署統計，去年迄今累計卅三例麻疹病例，年齡介於廿多歲至五十多歲，其中廿一例為國內感染病例，匡列人數破三千人。

台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，全球麻疹疫情增溫，國內去年底麻疹疫情飆升，爆發醫院群聚感染，需自我健康管理的接觸者人數眾多，呼籲政府嚴格管控長照機構、醫院等群聚感染高風險場所，而醫護人員應再次接種疫苗，提升免疫，減少感染風險。

不少民眾到診所詢問有沒有麻疹疫苗可以接種，「但是現在很多大概都用完了」，中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，以往民眾接種麻疹疫苗意願極低，曾進貨一批疫苗，乏人問津，最後過期、丟棄。最近詢問熱度突然變高，但很多診所幾乎沒有存貨，以自家診所為例，目前只剩下三支，早被預約一空。

林應然認為，廿五歲以下民眾，小學入學前均接種過二劑麻疹疫苗，效果可維持很久；五十歲以上族群，大部分在幼童時期感染過麻疹病毒，抗體幾乎終身存在。相較之下，廿五到五十歲族群為高風險族群，加上這次感染個案多為廿多歲的年輕族群，建議疾管署釋出公費疫苗至醫療院所，供自費接種，如果咳嗽、流鼻涕、眼淚、頭腳身體出疹等症狀，就應盡速就醫。

儘管診所大缺貨，不過大醫院如台大、新光等，大多數仍有存貨。台大醫院副院長黃國晉說，自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗（MMR疫苗）含掛號費費用落在千元以內。

根據食藥署資料顯示，國內僅有二張麻疹疫苗許可證，一為荷商葛蘭素史克藥廠台灣分公司（ＧＳＫ），目前庫存約一萬七千支；一為美商默沙東藥廠台灣分公司（ＭＳＤ）持有，自費疫苗庫存約一萬支。

疾管署發言人曾淑慧表示，每年採購廿萬劑公費ＭＭＲ疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗），供滿十二個月、五歲等幼童接種，幼兒接種率高達百分之九十七至九十八，成長之後，仍有不錯的抵抗力，除非是前往越南、印度等麻疹流行地區的一九八一年後者，才需考慮補打。