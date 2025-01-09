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咖啡提神抗氧化 但3族群不適合

聯合報／ 記者林則澄／台北報導
許多人選擇喝咖啡提神，但對於腸胃不佳者、對咖啡因敏者，以及15歲以下的青少年，建議避免飲用咖啡。示意圖／Ingimage
許多人選擇喝咖啡提神，但對於腸胃不佳者、對咖啡因敏者，以及15歲以下的青少年，建議避免飲用咖啡。示意圖／Ingimage

早上你喜歡喝什麼飲料開啟有活力的一天？董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，許多人選擇喝咖啡提振精神，但腸胃不佳者、對咖啡因敏感者、15歲以下青少年，就不要喝咖啡，建議喝溫水即可。

許惠玉說，咖啡含有咖啡因成分，有助提振精神與專注度，也會刺激腸胃蠕動與利尿，咖啡更含有綠原酸、木酚素、類黑素等植化素，可增進身體抗氧化，免受自由基傷害，增強免疫力。適度喝咖啡，可幫助暢通消化系統；在運動前喝咖啡，有利於燃燒體脂肪。

不過，許惠玉提醒，咖啡中的植化素會隨著烘焙程度的深淺而有高低變化，因此喝淺焙咖啡比深培咖啡更健康，但不論何種咖啡，每日「咖啡因」攝取量不宜超過300毫克，容量約市售3杯中杯拿鐵咖啡，一旦喝下過量咖啡，除了導致夜晚難以入睡，也將干擾身體吸收鐵質的比率，增高骨質疏鬆症的風險。

許惠玉說，腸胃不佳者，盡量不要空腹喝咖啡，而對咖啡因敏感者及15歲以下青少年，則不建議喝咖啡，避免引起不適症狀或影響生長發育。

許惠玉推薦，民眾也可喝綠茶代替咖啡，茶類中的綠茶、烏龍茶、紅茶，以未發酵的綠茶植化素含量最高，早上也可喝溫水，促進腸胃蠕動、新陳代謝。

咖啡

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