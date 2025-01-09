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長輩不愛喝水 試試加點奇亞籽

聯合報／ 陳彥甫／福和老人長期照顧中心營養師
奇亞芭樂汁 圖／陳彥甫提供
奇亞芭樂汁 圖／陳彥甫提供

當季節轉冷，許多長輩開始進行省水大活動，少喝水或不喝水，因為水喝多頻尿常上廁所造成困擾，所以他們寧可不喝。不喝水、喝水量變少，對全面性的健康會造成很大的傷害，必須耳提面命再三叮嚀他們要喝水。

老人家如果水分攝取不夠，常會發生尿泌道感染，嚴重會讓血液變黏稠，當低溫或溫度驟降時，還會造成血管收縮，使血壓上升，若水分不足、血液變黏稠下，將提升血管阻塞的可能性，這也是冬季中風好發的原因之一。血管性失智症及血管性憂鬱症也都與水分不足有關，所以老人家攝取足夠的水分，對身體健康相當重要。

奇亞籽與山粉圓是可以幫助長輩多喝水的食材。奇亞籽可吸收水分，在表面產生一層凝膠狀物質，富含纖維質、Omega3，對身體有益。山粉圓加水煮滾後，外層會呈現白色半透明狀的果膠質，富含水溶性纖維，是預防便祕的好食材。

若能製作一杯奇亞籽或山粉圓水飲品，或搭配果汁、豆漿等飲料，將提升長輩喝水動機，除了補充水分，還能補充維護健康的營養素。

憂鬱症 長輩 食材

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