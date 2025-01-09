聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／外省媳變化菜色 抓住婆婆的胃
我是不太會說台語的外省媳婦，對不太會說國語的婆婆來說，真是一個頭兩個大！自從知道外子執意要娶的時候，婆婆就嘀咕著：「娶這要衝蝦咪，話也不通！」
婆家在鄉下，婚後為了適應鄉下習俗，過年前先生要我提早一個月回去幫忙。婆婆要祭祖拜拜，我這基督徒媳婦不懂方式，經常東問西問鬧了不少笑話，成為街坊鄰居的聊天題材。
還好從小跟著娘家媽媽學做家事，會炒些家常菜，能幫著婆婆煮些祭拜用的菜肴。
婆婆不擅烹煮，但會下海撈魚，或是在海邊岩石縫抓蝦子或螃蟹，在沙灘上撿珠螺更是婆婆的絕活，讓家裡常有新鮮海產可以吃。
村子裡沒有餐廳，婆婆幾乎沒有外食機會。我這外省媳婦能幫她做些不同口味的菜肴，或有變化的菜色，婆婆端出去拜拜時，鄰居太太會稱讚婆婆「好命了」，讓婆婆滿心歡喜，每年過年我回去，成了婆婆最期待的事。
連續多年幫婆婆準備祭拜和年夜飯，我的台語漸漸流暢，能聽懂婆婆說她當媳婦的辛酸，同理她的處境。
婆婆當初對「外省媳婦」的疑慮也漸漸解除。過了幾年，當知道小叔的未來的伴侶也會是外省人時，婆婆說：「這是好事情，要傳下去才好！」（用台語說更傳神）
看來過年要有好的婆媳關係，抓住婆婆的胃也是好方法喔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言