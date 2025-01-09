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饗饗微風信義店重罰300萬 復業申請駁回

聯合報／ 記者林佳彣洪子凱林海／台北報導
知名餐飲集團饗賓餐飲旗下餐廳「饗饗」微風信義門市5日爆發食物中毒事件遭勒令停業。圖／北市法務局提供
知名餐飲集團饗賓餐飲旗下餐廳「饗饗」微風信義門市5日爆發食物中毒事件遭勒令停業。圖／北市法務局提供

饗饗微風信義店爆食物中毒事件，通報案持續增加，累計已有32人，衛生局前天要求停業，業者當晚仍收客供餐。北市府昨說，業者公然挑戰公權力，絕不姑息，依違反食安法開罰300萬元並駁回復業申請，另稽查其他5間分店，查出環境不潔，要求限期改善。

對此，饗賓集團昨晚再發出聲明，將全力配合衛生局完成該有的查核程序，待衛生局檢核釐清後，會提出相對應措施，對於造成顧客不便，再次致歉。

北市衛生局前天陸續接獲醫院通報，多位民眾於1月5日、6日食用「饗饗微風店」供應餐食後，發生疑似食品中毒症狀，衛生局前天下午3時8分命業者停業，但當晚派員稽查，業者仍營業。

「公然挑戰公權力，衛生局從嚴從速開罰，絕不姑息。」市府表示，業者為熱門餐廳，且就醫通報人數多，社會影響程度嚴重，處300萬罰鍰；昨仍持續接獲多家醫院通報，累計32人疑似食物中毒，且有持續擴大之虞，駁回業者復業申請。

衛生局昨也稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，食品藥物管理科長林冠蓁表示，饗食天堂京站店查獲冰箱內及邊框結霜、生魚片下方濾網不潔；饗食天堂信義店庫房風扇不潔；旭集信義店冷食區牆面、熟食區設備、製冰機後方等不潔、3名員工未更新廚師證，均要求業者1月11日前改正，複查不符規定將開罰6萬到2億元罰鍰。

法務局消保官說，1月5日訂位總數166組，用餐人數814人。法務局表示，經洽詢餐廳承保單位華南產物保險公司確認有效，待釐清責任歸屬即可啟動保險理賠。

另外，鼎泰豐新光A4店昨也傳出疑似食安疑慮，顧客陸續指控吃完後上吐下瀉，就醫確診感染諾羅病毒。林冠蓁說，昨稽查有冷凍冰箱調味料及冷藏冰箱食材未妥善覆蓋等缺失，要求業者1月11日前改善。

業者表示會配合調查，已關心顧客身體情況及就醫情形，當天也立即查詢門市上班人員身體狀況，都無類似症狀，也尚未接到其他顧客反映或醫院通報。

冰箱 衛生局 食物中毒

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