四接17日環評 環團嘆「有操控」

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），數度闖關環評失敗，環境部拍板第六次初審將於一月十七日召開，採全天會議。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，前年「黑箱環評事件」讓人餘悸猶存，呼籲關心此案者當天一起到環境部表達心聲。

環境部長彭啓明強調，府院和自己從未幫環評委員下過指導棋，環評委員會透過專業嚴格審查四接，經濟部應讓民眾更清楚了解煤轉氣對能源轉型的重要性，台電則需與地方妥善溝通。期許正反雙方均能在環評會議上發表意見，且尊重環評委員專業。

台電原規畫填海造陸廿九點八公頃，原本先減至十八點三公頃，但數度闖關環評失敗，二○二二年七月再減至十四點五公頃，並將填海區東移至ＬＮＧ卸收站港池內。不過，第五次初審時，出現委員逕自更換會議室審查的黑箱事件，讓外界對四接審查的信任大打折扣。

王醒之表示，協和四接案黑箱環評事件創下台灣環評史卅年來首度的惡例，不論是演出輾壓通過的劇本，還是最後臨時喊卡的橋段，與會人士均能感覺到環評背後那隻操控的手，行政權如此巨大。

前不久，中火二期、高雄七接等環評會議，無論反對聲浪和社會疑慮聲多大，但最後環評閉門會議仍建議通過。

王醒之期許，環評的專業性與獨立性得以恢復，更希望環評機制朝向「奧爾胡斯國際公約」發展，讓氣候民主在台灣生根。

第六次初審之前，雙方各推派三名專家擔任外部委員參與審查，支持方委員為台大海洋研究所前所長戴昌鳳、台灣海洋大學校長許泰文、基隆港引水人辦事處李振弘。反對方委員為中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫、台灣海洋工程學會常務監事梁乃匡、以及基隆市船務代理商業同業公會前理事長曹育民。