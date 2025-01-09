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槽罐車檢驗不實 如馬路未爆彈

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
移動的地雷 槽罐車因時常載運化學及有毒物質，一旦發生碰撞或翻覆事故，不僅汙染環境，更容易起火釀成重大災情。記者劉學聖／攝影
移動的地雷 槽罐車因時常載運化學及有毒物質，一旦發生碰撞或翻覆事故，不僅汙染環境，更容易起火釀成重大災情。記者劉學聖／攝影

槽罐車因載運化學及有毒物質，一旦發生碰撞或翻覆事故，容易起火釀災。環境部化學物質管理署統計，去年截至十一月底，全國累積七十六起事故，事故事後調查發現，不少業者未依規定辦理罐槽體變更登記，檢驗人員也未依規定記錄，讓槽罐車宛如道路上的未爆彈。

二○二○年，一輛曳引車拖運一輛裝有氫氣罐槽體的半拖車，自桃園觀音工廠欲送往台南樹谷園區，行駛至國道三號南下一九六公里出口，進入彰化系統交流道南下匝道時翻覆，氫氣罐槽體掉落高架橋下，引發大火。事後發現半拖車與罐槽體間僅焊有一金屬薄片連結，導致罐槽體掉落，受到撞擊。

二○二三年十月，一輛載有漂白水的化學槽罐車行經台二線貢寮區，疑逆向超車行經彎道未減速，整輛車失控翻覆。國家運輸安全調查委員會調查報告證實，車輛所屬公司未依規定辦理罐槽體變更登記，檢驗人員也未依規定記錄。

立委林國成近日質詢時批評，槽罐車事故頻傳，去年十一月分別在台六十一線、台二線濱海公路及屏東枋山等處發生相關事故，車輛載運危險物品，一不小心就引發爆炸，主管機關不該馬虎。

國內罐槽車的罐槽體定期檢驗係由交通部委託中華壓力容器協會、社團法人中華勞動協會辦理。中華壓力容器協會表示，現行一般自小客車逾期未檢驗，開罰九百元，但裝載危險物品的罐槽體逾期未檢驗，卻無須被罰，以致業者有恃無恐，甚至未取得合格證就上路，主管機關應該檢討法令。

現行規定，裝載危險物品的罐槽體每三年檢驗一次，滿十五年車輛則每兩年檢驗一次，滿廿年則每年都需檢驗。常見的不合格項目為壓力表無法持壓、加壓時因為生鏽滲漏等；常見爭議為無法量化的標準，像是「明顯變形」、「嚴重腐蝕」，因缺乏量化數據，以致檢驗機構與業者常發生爭執。

公路局表示，將強化罐槽體檢驗機構查核機制，要求公路監理機關適時增加查核次數，督促檢驗機構強化罐槽體檢驗人員自主訓練。如果檢驗紀錄不實，依運安會報告查證，若檢驗機構涉及偽造、變造檢驗紀錄文件者或不依規定核發檢驗合格證明書或核發不實者，依規定廢止該檢驗機構檢驗許可，三年內不得再申請檢驗許可。

交通部

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