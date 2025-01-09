規範槽罐車 學者籲列管路線、時段

槽罐車裝載危險物品，稍有疏失，就會引發重大傷亡。專家建議，列管槽罐車運輸過程，包括運輸路線及運輸時段應申請核准，甚至安排前後車輛導引及追蹤。另有學者認為，應從源頭管理業者，例如派遣代駕，或要求副駕駛隨行。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰表示，許多槽罐車翻覆事故均因過彎時未減速，呼籲運送危險物品時，應有速限機制。此外，車輛應標配ＡＤＡＳ先進駕駛輔助系統，現行機制為被動式預警，應該透過ＡＩ變成主動防撞機制。

李克聰強調，載運危險物品雖有相關規範，但認定上常有模糊空間，除了運輸前需經過檢驗機關檢驗認定、記錄，在運輸過程中也應該列管，例如運輸路線及運輸時段應採事先申請核准，運送高風險的危險物質時，應需前後車輛導引及追蹤。

中興大學環境工程學系教授莊秉潔表示，最近幾次槽罐車事故多是駕駛分心所致，若為疲勞駕駛，應從源頭業者即時監測及管理，像是派遣代駕，或有副駕駛隨行。

莊秉潔建議，槽罐車的生產端與使用端最好都在同一園區，就能減少運送時風險，如台積電需要硫酸來清洗機台，如果生產半導體級硫酸的廣明能就近生產，就可以減少槽車的運送頻率及路程，同時處理廢酸的業者也可在圈區設廠，進一步減少槽罐車運送。