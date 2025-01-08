加熱菸健康評估進度 衛福部：無預設立場及時程

針對加熱菸等指定菸品健康風險評估審查進度，衛福部國健署今天晚間澄清，無預設立場及時程，目前6家業者完備審查所需檢附文件資料，皆依申請與補正資料審慎辦理。

菸害防制法修正案民國112年3月22日上路，電子煙及未經健康風險評估審查通過加熱菸等新興菸品皆違法，不可在台灣製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告。這次修法將加熱菸納管，實施至今超過1年，仍然沒有加熱菸通過審查合法上市。

有媒體報導，提及行政院長卓榮泰7日與「美國台灣商業協會」（USTBC）碰面，有美方加熱菸商要求在農曆年前盡早開放加熱菸。行政院稍早已澄清，整場接見並未提到任何加熱菸議題，遺憾報導不實且未經查證。國民健康署今天晚間再度以新聞稿說明指定菸品健康風險評估審查進度。

國健署在澄清內容中強調，身為主管機關絕無預設立場及時程。目前有6家業者完備審查所需檢附文件資料，由審查會逐一品項審查，將依指定菸品健康風險評估審辦法核駁情事等，作為核駁參據，定期每月2次於官網公布更新業者申請送件情形及審查進度。

國健署也提到，指定菸品健康風險評估審查為涉及人民權益及公眾健康，依審查辦法相關規定，遵循審查程序，秉持科學實證、專業及保護公眾健康最高目標，皆依業者申請與補正資料情形，審慎辦理，維護國民健康。

衛福部112年5月起成立審查會邀集公共衛生、衛生政策、毒理學及其他有關專家學者，進行健康風險評估審查，並依審查會設置要點規定運作，截至113年已舉行43場會議，當年11月底由委託審查計畫團隊安排與6家審查中業者舉行諮詢會議，說明審查意見疑義、審查程序及法規。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康