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2025科顧會議落幕 卓榮泰：確保台灣2030前成能源安全國

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
行政院長卓榮泰強調，要確保台灣在2030年前成為能源安全國。圖／國科會提供
行政院長卓榮泰強調，要確保台灣在2030年前成為能源安全國。圖／國科會提供

行政院2025年科技顧問會議今閉幕，此次會議就「氣候變遷衝擊與調適」和「低碳能源與去碳化」兩大主題，討論台灣該如何透過淨零路徑，實現社會永續、國家安全及經濟發展。行政院長卓榮泰也在會後強調，將善用科技應對能源問題，確保台灣在2030年前成為能源安全國。

賴清德總統於開幕致詞時表示，2024年上任後已在總統府成立氣候變遷對策委員會，將借助人工智慧等科技加速淨零轉型，積極將台灣打造成人工智慧之島。行政院長卓榮泰則強調，政府將持續推動多元綠能、深度節能等發展，也同步推動法制建設與科技研發，注重氣候變遷法制環境並徵收碳費，就是要確保台灣在2030年前成為能源安全國，並協助中小企業在轉型過程中提升競爭力。

2025科顧會議設定之願景為「經由淨零路徑，達成台灣社會永續、國家安全、經濟發展」，會後也提出數項建言供政府考量，包括實現淨零排放與推動氣候調適應列為國家長期工作，且執行過程中需同步改善空氣品質及能源安全。政府的目標設定也要考量人工智慧發展，及地緣政治變化等因素，並定期檢討調整；在規畫淨零路徑時更需權衡國家安全。

在氣候變遷議題上，會議建議政府應強化科學為本的公眾溝通與氣候循證治理，同時建立針對在地問題的氣候調適科研團隊。而在低碳能源方面，會議指出2050年電力需求將達5000億度，減碳政策應提前布局，且建議碳費收益用於支持低碳能源研發。而能源轉型則需顧及社會公正性。

國科會主委吳誠文指出，氣候變遷調適、淨零排放及能源轉型已成全球趨勢，透過國內外重量級科技顧問提供建言，可作為政府規劃長期科研投入與促進產業發展之參考，同時強化台灣與全球夥伴的連結。

賴清德總統表示，將借助人工智慧等科技加速淨零轉型，積極將台灣打造成人工智慧之島。圖／國科會提供
賴清德總統表示，將借助人工智慧等科技加速淨零轉型，積極將台灣打造成人工智慧之島。圖／國科會提供
行政院2025年科技顧問會議今（8日）閉幕。圖／國科會提供
行政院2025年科技顧問會議今（8日）閉幕。圖／國科會提供

卓榮泰 氣候變遷 淨零 經濟發展 行政院

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