台灣乳癌患者45到55歲居多 晚期新藥給付助勞動力回歸

乳癌連續20年位居台灣女性癌症發生率第一名，健保署去年擴大早期HER2乳癌藥物給付範圍，去年12月公告納入晚期HER2乳癌新藥中，包括新一代ADC藥物，預計最快今年2月1日上路，成為病友治療的選擇之一。

聯新國際醫院乳房外科主治醫師許雅芬表示，國際治療指引與國內乳癌醫學會皆建議，將新一代ADC藥物作為HER2陽性轉移性乳癌的第二線治療首選，但病人自費接受治療，造成極大的經濟負擔。

輔大醫院血液腫瘤科主任羅若玲指出，台灣乳癌族群與歐美等國不同，國外以50歲以上居多，台灣集中發生在45至55歲，大多正在守護孩子長大的母親，也是珍貴的勞動力，新藥納入健保給付，可望減輕身為上有老、下有小「三明治族群」的乳癌患者的經濟壓力，讓患者有機會重返職場。

許雅芬指出，乳癌死亡率居高不下，與台灣乳癌發生率偏高及早期個案無法及早發現有關，國健署自今年起將公費乳篩年齡下修至40歲，希望提前揪出早期個案，其中第1、2期乳癌的復發率較低，5年存活率超過95%，但第4期5年相對存活率下降至39.2%。強化篩檢、提供早期治療，跟上國際治療指引是降低乳癌死亡率的關鍵策略。

許雅芬鼓勵，晚期乳癌患者不要放棄治療，如今治療選項比過去更多，不論是病情控制還是提升生活品質，醫療團隊都能提供全方位的支持與幫助措施。羅若玲呼籲，無論治療過程多麼艱難，患者都應合作醫療團隊，尋求適合的治療策略。