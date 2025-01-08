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鼎泰豐新光A4店疑爆諾羅病毒 醫：病毒二特點傳染力強

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新光醫院感染科主治醫師黃建賢說，在人潮擁擠的場所，大家可能互相接觸，或透過餐具、共用洗手間，容易引起群聚傳染，建議已出現腹瀉、嘔吐等腸胃道症狀患者，最好避免外出用餐。圖／123RF
新光醫院感染科主治醫師黃建賢說，在人潮擁擠的場所，大家可能互相接觸，或透過餐具、共用洗手間，容易引起群聚傳染，建議已出現腹瀉、嘔吐等腸胃道症狀患者，最好避免外出用餐。圖／123RF

鼎泰豐新光A4店今傳出疑有食安問題，有民眾指控，用餐後出現身體不適，就醫確診感染諾羅病毒。新光醫院感染科主治醫師黃建賢說，諾羅病毒好發於秋冬季節，感染後死亡率雖低，但致病率高，只要少量的病毒就會引發感染，且病毒耐酸、耐熱，環境抵抗力強，不容易死掉，十分容易到處傳播，造成群聚感染。

台北市衛生局表示，接獲民眾陳情今派員稽查，有冷凍冰箱調味料未覆蓋，及冷藏冰箱食材未妥善覆蓋等缺失，要求業者11日前改善完成，複查仍不符規定，將依「食安法」開罰6萬至2億元罰鍰。

黃建賢說，感染諾羅病毒不一定與食材有關，但常與環境、人的傳播有關，好發地點為學校、安養機構、郵輪等，還記得約10年前的春節期間，台中武陵農場爆發嚴重諾羅病毒群聚疫情，當時有100多名遊客及民宿員工感染，可見其傳染力非常強。

對於諾羅病毒的傳染力，黃建賢有一個十分貼近的形容，他說，當有一個人感染病毒後，開始嘔吐，即便站在一旁看的人，只要吸進病毒都會遭到傳染，可見傳染力十足， 

黃建賢指出，在人潮擁擠的場所，大家可能互相接觸，或透過餐具、共用洗手間，容易引起群聚傳染，建議已出現腹瀉、嘔吐等腸胃道症狀患者，應懷疑感染諾羅病毒，最好避免外出，以防造成大規模感染；如果一定要外出用餐，等候用餐時，如果鄰近有人出現呼吸道、腸胃道症狀，應戴上口罩降低被感染的機會。

至於，近日也傳出有餐廳爆發多名消費者食物中毒情形，黃建賢提醒，食物中毒可能與食物遭到細菌感染有關，此時應盡量選擇不會腐敗的食物，且避免生食，以降低感染機會，遠離身體不適。

冰箱 衛生局 諾羅病毒 食安 食物中毒 鼎泰豐

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