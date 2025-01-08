四接17日再闖環評 環團：環評背後有隻操控的手

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），數度闖關環評失敗，環境部今天拍板，四接第6次環評初審將於1月17日召開。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，四接上次的黑箱環評事件，在場的人都可以感覺得到環評後面的那隻手，呼籲關心四接案的民眾，在17日當天一起到環境部表達心聲。

日前多個環團至環境部前許願，許下永續四能換四接、停止燃氣漂綠、協和燃油除役、汰火電轉再生、告別酸雨海洋永續等5個願望，並揭發協和四接環說書記載「硫氧化物每年排放量242.7公噸，台電卻拍攝漂綠廣告詐稱沒有硫氧化物。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，台電在四接議題上多次使用欺騙、誤導手段，竟也發布新聞稿抹黑、影射環團，採「不發電、不供電、不換油、不換煤」的「四不立場」反對北部用電。台電既拍廣告宣稱燒天然氣沒有硫氧化物，就該修改購氣合約，並在環評會中承諾，使購買的燃料完全符合廣告內容，而非一方面透過漂綠廣告，哄騙民眾支持協和四接，另方面又要求環評容許每年可排放242.7公噸硫氧化物。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，協和四接環評即將於1月17召開，前年環保署針對協和四接案的黑箱環評事件創下台灣環評史30年來首度的惡例，至今讓人餘悸猶存，當時不論是要演出輾壓通過的劇本、還是最後臨時喊卡的橋段，在場的人都可以感覺得到環評後面的那隻操控的手，近期又看到中火二期或是高雄七接的環評會議，無論反對聲浪、社會疑慮有多大，到最後閉門會議完仍是建議通過。

王醒之說，面對行政權的巨大，宛如眼睜睜的看著自己被送進絞肉機的無奈，呼籲關心此案的所有人，當天一起到環境部表達心聲，也期許環評的專業性與獨立性得以恢復，更希望能看到環評機制能朝向監察院念茲在茲的《奧爾胡斯國際公約》，讓「氣候民主」在台灣生根。