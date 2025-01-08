麻疹疫苗搶翻天 衛福部曝庫存現況「2類人才要打」

近期麻疹疫情讓不少民眾恐慌，紛紛到醫療院所搶打疫苗，不少診所貼出「疫苗已打完」的告示。衛福部說明，我國幼兒接種率高達98%，一般民眾不需再接種自費疫苗，除非要前往特定地區以及距離前一劑間隔15年，或5年內沒有抗體陽性證明的醫護。目前三家廠商有約2.7萬劑庫存量，近期並未接獲醫療院所向食藥署通報疫苗短缺。

中華民國基層醫療協會理事長林應然說，最近很多民眾到門診詢問有無疫苗可以施打，但現在很多診所大概都用完了，本來這款疫苗平常就很少人在打，打較多的是小孩的公費麻疹疫苗，在小學入學前需要接種2劑，沒有疫情的時候民眾接種意願也不高，導致很多診所備了貨卻放到過期，只能丟掉，藥廠的庫存也沒有這麼多。

疾管署長莊人祥表示，曾得過麻疹或麻疹自然感染者，不需要再接種疫苗。台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮指出，20歲以後成人疫苗保護力可能下降，建議1981年後出生並且頻繁出國民眾或是醫療院所工作人員，可以補接種，打過疫苗者仍可能感染麻疹，但是感染後其傳播力，比沒有打疫苗者的傳播力低。

疾管署發言人曾淑慧說，一年公費MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗）疫苗量約有20萬劑庫存，幼兒在滿12個月、滿5歲要接種的2劑疫苗一定會提供接種。

曾淑慧強調，我國幼兒接種率很高，接種率高達97至98%，一般民眾不需要再去接種自費疫苗，1981年後出生的民眾，如果要去越南、印度等麻疹流行地區的民眾，可以到旅遊門診評估是否需要接種，以及醫護人員距離前1劑間隔15年者，或是5年內沒有抗體陽性證明者需要額外補接種，若自費市場不夠用可食藥署反應，屆時再視狀況彈性調控。

食藥署副署長王德原表示，國內麻疹有2張許可證，分別為荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司（GSK）的「派立克 PRIORIX」，以及美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司（MSD）「麻疹、腮腺炎及德國麻疹三種混合疫苗注射劑M-M-R II (MEASLES, MUMPS AND RUBELLAVIRUS VACCINE,LIVE)」等2張許可證供應。

王德原說，目前GSK「派立克 PRIORIX」的自費疫苗庫存約1.7萬支、MSD「麻疹、腮腺炎及德國麻疹三種混合疫苗注射劑M-M-R II」自費疫苗庫存約1萬支。去年3至4月間國內偶有麻疹確診病例，加上食藥署接獲醫院通報藥品短缺，食藥署在去年4月26日核准喜美德生醫科技股份有限公司專案輸入，自2024年迄今共受理10件麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）疫苗檢驗封緘案件共41萬8900劑，其中喜美德公司的9760劑正在檢驗中。