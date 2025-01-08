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台灣進入「超高齡元年」 全台多達69萬多老人獨自居住

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣進入「超高齡元年」，邱泰源表示，將整合醫療長照，結合成一個完整的「以人為中心、以社區為基礎」的健康照護體系。記者廖靜清／攝影
台灣進入「超高齡元年」，邱泰源表示，將整合醫療長照，結合成一個完整的「以人為中心、以社區為基礎」的健康照護體系。記者廖靜清／攝影

我國老年人口呈快速成長，台灣於2025年邁入超高齡社會的元年，衛福部部長邱泰源表示，將由過去長照2.0的基礎，邁向長照3.0，在轉型過程中，首先是密切結合醫療與長照。有鑑於獨居長者人數上升，政府會支持更多老人自主自立生活，實現健康台灣的願景

邱泰源今天參加中華民國老人福利推動聯盟（老盟）舉辦的歲末圍爐活動時，呼籲社會大眾共同關心獨居及弱勢長者議題，主張社會應減少或消除年齡歧視，鼓勵高齡者打造自身的第三人生，重建自我價值，共同實現社區互助共好的願景。

邱泰源指出，台灣邁向超高齡社會，除了醫療與長照政策，還有強化社會福利、社會資源，結合成一個完整的「以人為中心、以社區為基礎」的健康照護體系。長照3.0除了加強制度面，也會增進喘息服務，讓照顧者有更多支持系統。

近年獨居或與配偶同住已成為高齡者選擇的趨勢，依行政院主計總處統計，目前已有多達69萬多老人獨自居住，中央已於2023年實施強化獨居老人關懷服務計畫，協調民政、警政人力，深化在地服務。未來亦會強化獨老安裝緊急救援裝置服務，導入更多志工關懷等相關計畫。

老盟副理事長陳宏材表示，藉由一年一度的歲末圍爐活動，呼籲社會大眾共同關心獨居及弱勢長者議題，主張社會應減少或消除年齡歧視，鼓勵高齡者打造自身的第三人生，重建自我價值，共同實現社區互助共好的願景。

獨居老人 長照 願景

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