快訊

饗饗事件延燒！北市出手查饗賓集團5分店 饗食天堂、旭集現缺失

畫家控盜圖「師姐以佛理欺我」 大林慈濟醫院認了將標原創者

賴清德表態了 「理解柯建銘喊罷免」

四接環評17日登場 王醒之無奈：眼睜睜看自己被送絞肉機

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台電協和電廠改建四接環評17日將召開，王醒之表示，前年環保署針對協和四接案的「黑箱環評事件」創下台灣環評史30年來首度的惡例，至今讓人餘悸猶存。聯合報系資料照
台電協和電廠改建四接環評17日將召開，王醒之表示，前年環保署針對協和四接案的「黑箱環評事件」創下台灣環評史30年來首度的惡例，至今讓人餘悸猶存。聯合報系資料照

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），數度闖關環評失敗，環境部今天拍板，四接第6次環評初審將於1月17日召開。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，前年「黑箱環評事件」讓人餘悸猶存，面對行政權的巨大，宛如眼睜睜的看著自己被送進絞肉機的無奈。他呼籲關心此案的所有人，當天一起到環境部表達心聲。

針對台電協和電廠改建四接環評17日將召開，王醒之今晚說，前年環保署針對協和四接案的「黑箱環評事件」創下台灣環評史30年來首度的惡例，至今讓人餘悸猶存；當時不論是要演出輾壓通過的劇本、還是最後臨時喊卡的橋段，在場的人都可以感覺得到環評後面的「那隻操控的手」。

王醒之表示，環保署雖然已經「升格」為環境部，但卻又看到中火二期或是高雄七接的環評會議，無論反對聲浪、社會疑慮有多大，到最後閉門會議完仍是建議通過。

王醒之說，面對行政權的巨大，宛如眼睜睜的看著自己被送進絞肉機的無奈。他呼籲關心此案的所有人，當天一起到環境部表達心聲，除了期許環評的專業性與獨立性得以恢復外，更希望能看到環評機制能朝向監察院念茲在茲的「奧爾胡斯國際公約」，讓「氣候民主」在台灣生根。

日前多個環團至環境部前召開「四能換四接 還我好空氣」許願記者會，許下永續四能換四接、停止燃氣漂綠、協和燃油除役、汰火電轉再生、告別酸雨海洋永續等五個願望。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則質疑，台電購氣合約既允許「含硫量最大值每標準立方公尺含硫量35毫克」，並據以估算改建2部燃氣機組的硫氧化物年排放量242.7公噸/年，顯無法保證未來不會排放硫氧化物。自不該拍「漂綠」廣告謊稱「燒天然氣發電沒有硫氧化物」。

蔡雅瀅說，台電既拍廣告宣稱「燒天然氣發電沒有硫氧化物」，就該修改購氣合約，並在環評會中承諾，使購買的燃料完全符合廣告內容。而非玩兩面手法：一方面透過漂綠廣告，哄騙民眾支持協和四接，另方面又要求環評容許每年可排放242.7公噸硫氧化物。

四接 王醒之 環境部 環評

延伸閱讀

環團籲除役協和電廠 四接改再生能源廠

影／環團赴環保署「許願」 盼五願成就健康台灣

四接環評案 民團籲曾文生停止散播缺電恐懼

四接環評反方推薦名單出爐今送出這4人 籲先開聽證會

相關新聞

畫家李健儀控盜圖「師姐以佛理欺我」 大林慈濟醫院認了將標原創者

嘉義大林慈濟醫院近日傳出「佛陀問病圖」創作爭議，遭踢爆是竊取畫家李健儀原創，院方今天發出聲明表示，25年前建院時由李健儀...

食物中毒擴大32人中鏢！饗饗信義店想復業遭打槍 北市府說重話了

饗饗微風信義店爆出疑似食物中毒，北市衛生局直至今天下午持續接獲醫院通報就醫，已累計32人，有持續擴大之虞，駁回業者復業申...

明起連凍5天「低溫8度」！降雨熱區曝光 一路濕答答到周日

明天受到強烈大陸冷氣團影響，未來5天急凍，局部空曠地區低溫僅8至10度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，大陸冷氣團加上水氣，...

饗饗事件延燒！北市出手查饗賓集團5分店 饗食天堂、旭集現缺失

饗饗微風信義店疑似食物中毒事件延燒，最新統計消費者不適就醫累計32人，因有持續擴大之虞，北市衛生局駁回業者復業申請。另外...

四接環評17日登場 王醒之無奈：眼睜睜看自己被送絞肉機

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），數度闖關環評失敗，環境部今天拍板，四接第6次環評初審將於1...

上山追雪除加強保暖 醫提醒當心高山症與雪盲症

冷氣團接連報到，高山降雪機率增，民眾摩拳擦掌準備衝上山。醫師提醒，除注意保暖與交通管制，更要留意高山症與雪盲症，尤其雪盲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。