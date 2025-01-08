四接環評17日登場 王醒之無奈：眼睜睜看自己被送絞肉機

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），數度闖關環評失敗，環境部今天拍板，四接第6次環評初審將於1月17日召開。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，前年「黑箱環評事件」讓人餘悸猶存，面對行政權的巨大，宛如眼睜睜的看著自己被送進絞肉機的無奈。他呼籲關心此案的所有人，當天一起到環境部表達心聲。

針對台電協和電廠改建四接環評17日將召開，王醒之今晚說，前年環保署針對協和四接案的「黑箱環評事件」創下台灣環評史30年來首度的惡例，至今讓人餘悸猶存；當時不論是要演出輾壓通過的劇本、還是最後臨時喊卡的橋段，在場的人都可以感覺得到環評後面的「那隻操控的手」。

王醒之表示，環保署雖然已經「升格」為環境部，但卻又看到中火二期或是高雄七接的環評會議，無論反對聲浪、社會疑慮有多大，到最後閉門會議完仍是建議通過。

王醒之說，面對行政權的巨大，宛如眼睜睜的看著自己被送進絞肉機的無奈。他呼籲關心此案的所有人，當天一起到環境部表達心聲，除了期許環評的專業性與獨立性得以恢復外，更希望能看到環評機制能朝向監察院念茲在茲的「奧爾胡斯國際公約」，讓「氣候民主」在台灣生根。

日前多個環團至環境部前召開「四能換四接 還我好空氣」許願記者會，許下永續四能換四接、停止燃氣漂綠、協和燃油除役、汰火電轉再生、告別酸雨海洋永續等五個願望。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則質疑，台電購氣合約既允許「含硫量最大值每標準立方公尺含硫量35毫克」，並據以估算改建2部燃氣機組的硫氧化物年排放量242.7公噸/年，顯無法保證未來不會排放硫氧化物。自不該拍「漂綠」廣告謊稱「燒天然氣發電沒有硫氧化物」。

蔡雅瀅說，台電既拍廣告宣稱「燒天然氣發電沒有硫氧化物」，就該修改購氣合約，並在環評會中承諾，使購買的燃料完全符合廣告內容。而非玩兩面手法：一方面透過漂綠廣告，哄騙民眾支持協和四接，另方面又要求環評容許每年可排放242.7公噸硫氧化物。