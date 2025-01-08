畫家李健儀控盜圖「師姐以佛理欺我」 大林慈濟醫院認了將標原創者

嘉義大林慈濟醫院近日傳出「佛陀問病圖」創作爭議，遭踢爆是竊取畫家李健儀原創，院方今天發出聲明表示，25年前建院時由李健儀完成底圖，後續由大家接續完成，已致電畫家聯絡，未來會標示李健儀是原創作者身分。

苦苓在臉書發文指出，慈濟醫院多年前邀請李健儀為創作大型壁畫，盡管酬勞不高，但因為對宗教尊重和創作熱情，李健儀欣然接受，沒想到在牆上打好草稿後，慈濟醫院卻說經費不足要喊卡，最後李健儀只好摸摸鼻子，承擔所有損失。

院方表示，一樓大廳「佛陀問病圖」是25年前建院時，李健儀承擔慈濟志工委託，協助創作「佛陀問病圖」原畫，並在1999年9月16日與慈濟志工簽訂畫作及著作財產權讓與契約，接續依原創完成「佛陀問病圖」壁畫製作。

大林慈濟醫院創院院長、慈濟醫療志業林俊龍執行長在昨天致電李健儀教授，表達一直感恩且珍惜李健儀的創作，除持續在院長室展示、保存李健儀原畫外，未來會在「佛陀問病圖」壁畫前說明製作原由，並標示李健儀是原創作者身分。

【中央社／嘉義縣8日電】

近來大林慈濟醫院「佛陀問病圖」爆發創作爭議，院方今天發布聲明，感恩李健儀協助創作原畫，將於「佛陀問病圖」壁畫前標示製作原由，說明李健儀為繪製圖像原創作者身分。

大林慈濟醫院「佛陀問病圖」創作爭議，大學教授李健儀於2014年4月13日在臉書（Facebook）發表的文章，近來經網友不斷轉傳。

李健儀臉書提到「慈濟大林醫院興建中，證嚴上人委託創作『大愛圖』置於挑高4樓的大廳主壁面，從素描起筆至油畫原稿完成，花費1年4個月，後來提出壁畫總工程款報價，沒料貪功的師姐，誑我謊稱上人決定不要畫了」。

李健儀臉書貼文「師姐並曉以佛理欺我，廉價讓與油畫原作及無償版權，備好合約內容，原先甚至約束我永不能公佈我是原創者；事後卻將壁畫以減半價碼委託繪畫助理，左下角還有簽上助理名字。這對百億造價的大林醫院門面，竟然是如此結局至今，相信用痛心不足以形容」。

大林慈濟醫院聲明表示，醫院一樓大廳「佛陀問病圖」，是於醫院建院時，由眾多熱心及專業人士共同發心成就而成。

院方指出，感謝所有曾經參與的人，尤其是李健儀依其專業並承擔慈濟志工委託，協助創作「佛陀問病圖」原畫，並於1999年9月16日與慈濟志工完成「佛陀問病圖」的「畫作及著作財產權讓與契約」簽訂，接續依李健儀原創完成「佛陀問病圖」壁畫製作。

大林慈濟醫院創院院長，目前擔任慈濟醫療志業執行長林俊龍，於昨天聯繫李健儀表達致意。

院方表示，大林慈濟醫院感恩且珍惜李健儀創作，除仍持續於院長室展示、保存李健儀原畫外，將於「佛陀問病圖」壁畫前標示製作原由，說明李健儀為繪製此圖像原創作者身分。