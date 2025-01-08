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饗饗事件延燒！北市出手查饗賓集團5分店 饗食天堂、旭集現缺失

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饗饗事件延燒！北市出手查饗賓集團5分店 饗食天堂、旭集現缺失

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局今天展開稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，其中饗食天堂信義店庫房風扇不潔。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天展開稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，其中饗食天堂信義店庫房風扇不潔。圖／北市衛生局提供

饗饗微風信義店疑似食物中毒事件延燒，最新統計消費者不適就醫累計32人，因有持續擴大之虞，北市衛生局駁回業者復業申請。另外，衛生局今天已經展開對該集團其他5家分店的稽查，有違規就開罰，全力捍衛食安

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，衛生局今天稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，查核食品業者登錄、產品責任險、保存來源文件、技術證照及食品良好衛生規範準則。

她說，旭集天母店、饗 a joy101店尚符規定；饗食天堂京站店查獲冰箱內及邊框結霜不潔、生魚片下方濾網不潔；饗食天堂信義店查獲庫房風扇不潔；旭集信義店查獲冷食區牆面不潔、熟食區設備不潔、製冰機後方不潔、3位員工未更新廚師證。

林冠蓁指出，衛生局均要求業者於1月11日前改正完畢，期屆複查如不符規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

北市衛生局今天展開稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，其中旭集信義店查獲冷食區牆面不潔、熟食區設備不潔、製冰機後方不潔。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天展開稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，其中旭集信義店查獲冷食區牆面不潔、熟食區設備不潔、製冰機後方不潔。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天展開稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，其中饗食天堂京站店冰箱內及邊框結霜不潔、生魚片下方濾網不潔。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天展開稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，其中饗食天堂京站店冰箱內及邊框結霜不潔、生魚片下方濾網不潔。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天展開稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，其中饗食天堂京站店冰箱內及邊框結霜不潔、生魚片下方濾網不潔。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天展開稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，其中饗食天堂京站店冰箱內及邊框結霜不潔、生魚片下方濾網不潔。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天展開稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，其中旭集信義店查獲冷食區牆面不潔、熟食區設備不潔、製冰機後方不潔。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天展開稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，其中旭集信義店查獲冷食區牆面不潔、熟食區設備不潔、製冰機後方不潔。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天展開稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，其中饗食天堂京站店冰箱內及邊框結霜不潔、生魚片下方濾網不潔。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天展開稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，其中饗食天堂京站店冰箱內及邊框結霜不潔、生魚片下方濾網不潔。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天展開稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，其中旭集信義店查獲冷食區牆面不潔、熟食區設備不潔、製冰機後方不潔。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今天展開稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，其中旭集信義店查獲冷食區牆面不潔、熟食區設備不潔、製冰機後方不潔。圖／北市衛生局提供

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