饗饗事件延燒！北市出手查饗賓集團5分店 饗食天堂、旭集現缺失

饗饗微風信義店疑似食物中毒事件延燒，最新統計消費者不適就醫累計32人，因有持續擴大之虞，北市衛生局駁回業者復業申請。另外，衛生局今天已經展開對該集團其他5家分店的稽查，有違規就開罰，全力捍衛食安。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，衛生局今天稽查饗賓集團旗下5家自助餐飲店，查核食品業者登錄、產品責任險、保存來源文件、技術證照及食品良好衛生規範準則。

她說，旭集天母店、饗 a joy101店尚符規定；饗食天堂京站店查獲冰箱內及邊框結霜不潔、生魚片下方濾網不潔；饗食天堂信義店查獲庫房風扇不潔；旭集信義店查獲冷食區牆面不潔、熟食區設備不潔、製冰機後方不潔、3位員工未更新廚師證。