上山追雪除加強保暖 醫提醒當心高山症與雪盲症
冷氣團接連報到，高山降雪機率增，民眾摩拳擦掌準備衝上山。醫師提醒，除注意保暖與交通管制，更要留意高山症與雪盲症，尤其雪盲症嚴重會引發暫時性失明，要當心。
海拔越高的地方氣壓越低、氧氣越稀薄，台北醫學大學部立雙和醫院家庭醫學科陳信儒近日透過新聞稿提醒，高山症是身體過度換氣導致的不良代償反應，只要高度超過2500公尺以上，就有機會出現，且隨著高度上升，比例也隨之增加。
最常見的情況有頭暈、頭痛、疲倦、胸悶及噁心，甚至嘔吐等腸胃不適症狀，嚴重時會引起高山肺水腫及高山腦水腫，若無及時處置，死亡機率大幅提升。
陳信儒提醒，當有不適症狀時，先原地休息並觀察是否緩解，讓身體適應環境，如無改善或加劇，應立即下山就醫；常有民眾認為是平時沒運動習慣體力較差，或溫差大、吹風受涼，只稍作調整便繼續登山行程，輕忽高山症以致憾事發生。
值得注意的是，不少追雪民眾常忽略眼睛防護。陳信儒說，雪地對日光的反射率可達95%，直視雪地相當於直視陽光，這常在登高山、雪地和極地探險者上發生，因此稱作雪盲症，嚴重時恐造成光害性角膜炎，不僅是眼睛刺痛、流淚與視力模糊，甚至會引發暫時性失明。
陳信儒表示，台灣3000公尺以上的山峰就有258座，民眾在體驗山林之美時，由於每千公尺溫度下降約6℃，要特別注意保暖避免失溫；此外，皮膚容易因低溫和乾燥而受損，塗抹保濕霜和防曬乳是必要的措施，以減少乾裂及紫外線對皮膚的傷害。
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