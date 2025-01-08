明起連凍5天「低溫8度」！降雨熱區曝光 一路濕答答到周日

明天受到強烈大陸冷氣團影響，未來5天急凍，局部空曠地區低溫僅8至10度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，大陸冷氣團加上水氣，未來1周感受相當寒冷，北東低溫11至13度，其中周五夜間至周六清晨最冷，低溫下探8至10度；周四至周六期間，北部及宜蘭2000公尺以上高山，明後中部以上2500公尺以上高山，及周六3000公尺以上高山有降雪機率。

黃恩鴻說，明（9日）冷空氣剛南下，北台灣整日濕冷，北部白天降至15、16度，其他地區白天約20至23度，但夜間開始快速降溫；明晚至周五清晨（9、10日）中部以北、宜蘭低溫11至13度，南部及花東13至15度；其中，周五夜間至周六清晨（10、11日）低溫最為明顯，低溫僅8至10度，

周六白天至下周一清晨（11至13日）持續受到冷氣團影響，輻射冷卻明顯，不過強度有逐漸減弱一些，周一白天起高溫逐漸回升，環境轉為乾冷，各地天氣晴朗。

降雨部分，黃恩鴻表示，周四至周六（9至11日）這3天水氣較多，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有局部降雨。

水氣較多的這3天，也是強烈冷氣團影響的時候，強烈大陸冷氣團加上水氣，黃恩鴻說，周四深夜至周五清晨，北部、東北部2000公尺以上高山，中部2500公尺以上高山有降雪機會，周六北部、東半部2000公尺以上高山，中部3000公尺以上高山有機會降雪。