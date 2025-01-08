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蛇年9天連假將至 專家揭失智照顧6大注意事項：別再猜我是誰

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
今年連假長達9天，專家提醒，可透過陪伴觀察家人是否有失智症早期徵兆，及早就醫診斷有助於控制症狀。示意圖。聯合報系資料照
今年連假長達9天，專家提醒，可透過陪伴觀察家人是否有失智症早期徵兆，及早就醫診斷有助於控制症狀。示意圖。聯合報系資料照

春節將至，今年連假長達9天，家家戶戶進行環境大掃除、新春布置、安排出遊計畫。台灣失智症協會理事長徐文俊提醒，連假有較多時間跟家人相處，可透過陪伴觀察家人是否有失智症早期徵兆，及早就醫診斷，有助於控制症狀並減輕家庭負擔。

台灣失智症協會提出六大春節安心叮嚀事項，這段期間可能因環境變化、天氣寒冷或節日熱鬧氛圍而增加照顧者的挑戰。失智長者因認知功能退化，對環境改變適應較為困難，可能出現情緒波動或行為混亂，甚至提高走失風險。

過年親朋好友走春拜年，常會詢問「記得我是誰嗎？」這對記憶缺損的失智症者，可能會引發情緒大波動，千萬不要再玩認臉大考驗。台灣失智症協會秘書長陳筠靜呼籲，可事先從安排活動、預防意外、照顧人手準備、掌握與失智者相處的技巧等面向著手，幫助家屬更從容地與失智者共享團圓時光。

1.安排合適的活動，促進親情互動

失智者若平時規律參加社區活動，過年期間可能因為習慣改變而感到焦慮。建議家屬可陪伴失智者散步、打麻將、寫春聯、包紅包等，讓他們保持參與感。

2.體諒失智者，減少壓力源

失智者看見熟悉親人可能很開心，但也可能在面對陌生親友或熱鬧環境時感到不安，親友可主動自我介紹，避免「猜猜我是誰」等記憶測驗。可將來家中拜訪的親友時間錯開，避免過度刺激或疲累。

3.注意飲食及居家安全

選擇水果等健康食品來取代糖果和餅乾類零食，同時避免年糕、果凍等容易引發哽噎的食物。家中應避免擺放易碎或體積小的物品，以免造成危險或誤食。

4.做好保暖禦寒，善用防走失措施

春節期間是失智者走失的高峰期，加上寒冬氣候，走失帶來的意外風險更高。家屬應特別注意長輩的保暖衣物，將外套放在玄關顯眼處隨時提醒，並於每日出門前拍下當天照片，作為協尋依據。

5.照顧人力、藥物事先備妥

家人親友的支援固然重要，但符合長期照顧2.0服務資格的民眾（包括失能身心障礙者、50歲以上失智者、55歲以上原住民及65歲以上失能長者）仍可使用長照資源，需提前預約春節長照並留意各地服務資訊，相關問題敬請撥打1966，聯繫各地長照中心。

6.事先備妥藥物

回診及藥物相關事宜應提前準備，若有慢性病連續處方箋，可依中央健康保險署規定提前10天領藥，確保穩定用藥。過年期間，家人可觀察長輩的用藥狀況，協助分藥並做好記錄。

陳筠靜提醒，照顧者可事先與平日較不熟悉失智家人狀況的親友溝通，降低相處過程中的誤解。她強調，失智友善從每個人做起，若觀察到失智家庭需要幫助，請不吝伸出援手，幫助家屬獲得喘息與紓壓。

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