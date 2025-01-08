50歲以下乳癌多 醫：晚期新藥給付助勞動力回歸

HER2陽性轉移性乳癌新藥將納健保給付，最快2月上路，患者及家庭不再獨自扛起高額自費，醫師認為，不僅反轉患者同病不同命窘境，台灣發生乳癌50歲以下較歐美多，晚期新藥給付助勞動力回歸。

根據衛福部國民健康署最新的111年癌症登記資料顯示，新診斷乳癌個案高達1萬7366人，已連續20年位居台灣女性癌症發生率第1名。中央健康保險署去年擴大早期HER2乳癌藥物給付範圍，去年底再公告同意納入晚期HER2乳癌新一代ADC藥物，預計最快今年2月1日正式實施。

乳癌是台灣女性健康威脅，發生率逐年攀升、死亡率居高不下，輔大醫院血液腫瘤科主任羅若玲今天透過新聞稿表示，健保給付翻轉乳癌晚期患者治療困境，台灣乳癌族群分布與歐美不太一樣，國外以50歲以上居多，台灣集中發生在45至55歲。

羅若玲進一步提到，45至55歲女性都是珍貴勞動力，更多是想守護孩子長大的母親，新藥納入健保給付，減輕上有老、下有小的「三明治族群」乳癌患者經濟負擔，讓患者有機會重返職場，國家經濟將獲得更大利益。

對許多人而言，40歲是人生逐漸穩定、離夢想更近的年紀。琪琪（化名）卻在此時被診斷出晚期HER2陽性乳癌，癌細胞已轉移至治療難度更高的「腦膜」，醫師預估她的生命僅剩不到半年，面對如此嚴峻的挑戰，琪琪擦乾眼淚，勇敢迎接生命的難關。

琪琪和醫師詳盡討論後，決定自費嘗試1年花費須上百萬的新一代ADC藥物，從最初因病情影響導致眼睛無法對焦、甚至無法下床，到如今病情穩定控制超過2年，她不僅能重返職場，也重新找回了生活的方向。

聯新國際醫院乳房外科主治醫師許雅芬說，HER2乳癌是一種較為惡性且易轉移的亞型，國際治療指引與國內乳醫學會的共識皆建議新一代ADC藥物作為HER2陽性轉移性乳癌的第2線治療首選，鼓勵晚期乳癌患者不要放棄治療，如今的治療選擇比過去更多。

許雅芬指出，強化篩檢、提供早期治療，以及跟上國際晚期治療新藥的發展，三管齊下是降低乳癌死亡率的關鍵策略。第1、2期乳癌的復發率較低，治療效果佳，5年相對存活率超過95%，國健署自今年起將公費乳篩年齡下修至40歲，期望能提前揪出早期個案。