快訊

饗饗事件延燒！北市出手查饗賓集團5分店 饗食天堂、旭集現缺失

畫家控盜圖「師姐以佛理欺我」 大林慈濟醫院認了將標原創者

賴清德表態了 「理解柯建銘喊罷免」

聽新聞
0:00 / 0:00

中國附醫投入信義偏鄉醫療25年 遠距健康管理預防疾病

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中國附醫啟動信義鄉全人整合照護執行方案，透過遠距健康管理、醫療資源，提升偏鄉部落醫療。圖／南投縣政府提供
中國附醫啟動信義鄉全人整合照護執行方案，透過遠距健康管理、醫療資源，提升偏鄉部落醫療。圖／南投縣政府提供

為改善偏鄉醫療，中國醫藥大學附設醫院今天啟動「信義鄉全人整合照護執行方案，透過遠距健康管理、整合南投醫療資源，提供偏鄉居民更及時的醫療服務。

南投縣衛生局長陳南松說，中國醫藥大學附設醫院從民國88年起就承接「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」（IDS計畫），深耕信義鄉25年，現在進一步提供全人整合照護計畫，經費從一千多萬元增加到五千萬元，結合地方資源，照顧偏鄉居民健康。

全人整合照護從預防保健出發，結合衛教、疾病篩檢、個案追蹤管理及長照資源，構建完善的健康管理模式，透過早期預防與治療，降低重大疾病發生率。

他說，全人整合照護執行方案推動，讓居民在家即可獲得優質的健康服務。不僅大幅減少居民因就醫所需的長途奔波，全面改善偏鄉地區的醫療，實現醫療無距離目標。

除了中國附醫，信義鄉衛生所、懷恩診所、水里劉眼科診所、地利診所、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院、彰化基督教醫院、草屯療養院、台中榮總埔里分院、以馬內利復健科神經科診所、衛福部南投醫院、惠和醫院及南投縣牙醫師公會等單位，也經由醫療資源整合，投入相關工作。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽說，全人整合照護是從預防角度促進健康，這是新的觀念，不是有病才照顧，平常就會蒐集居民血壓等基本生理資料，預防疾病發生。

南投縣衛生局長陳南松感謝中國附醫等醫療院所，長期照顧南投偏鄉部落醫療。圖／南投縣政府提供
南投縣衛生局長陳南松感謝中國附醫等醫療院所，長期照顧南投偏鄉部落醫療。圖／南投縣政府提供

中國醫藥大學 偏鄉 南投縣

延伸閱讀

健康為主醫療為輔 信義鄉全人整合照護方案啟動

最美一月雪！ 2025「南投賞梅秘境」　信義鄉「土場梅園」即將爆發、仁愛鄉「彭家梅園」避人潮首選

衛福部偏鄉牙醫計畫重修完成 衛福部：絕對沒有「後門」

信義企業集團新年嘉年華狂歡！神秘嘉賓「中華隊」現身全場嗨爆

相關新聞

畫家李健儀控盜圖「師姐以佛理欺我」 大林慈濟醫院認了將標原創者

嘉義大林慈濟醫院近日傳出「佛陀問病圖」創作爭議，遭踢爆是竊取畫家李健儀原創，院方今天發出聲明表示，25年前建院時由李健儀...

食物中毒擴大32人中鏢！饗饗信義店想復業遭打槍 北市府說重話了

饗饗微風信義店爆出疑似食物中毒，北市衛生局直至今天下午持續接獲醫院通報就醫，已累計32人，有持續擴大之虞，駁回業者復業申...

明起連凍5天「低溫8度」！降雨熱區曝光 一路濕答答到周日

明天受到強烈大陸冷氣團影響，未來5天急凍，局部空曠地區低溫僅8至10度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，大陸冷氣團加上水氣，...

饗饗事件延燒！北市出手查饗賓集團5分店 饗食天堂、旭集現缺失

饗饗微風信義店疑似食物中毒事件延燒，最新統計消費者不適就醫累計32人，因有持續擴大之虞，北市衛生局駁回業者復業申請。另外...

四接環評17日登場 王醒之無奈：眼睜睜看自己被送絞肉機

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），數度闖關環評失敗，環境部今天拍板，四接第6次環評初審將於1...

上山追雪除加強保暖 醫提醒當心高山症與雪盲症

冷氣團接連報到，高山降雪機率增，民眾摩拳擦掌準備衝上山。醫師提醒，除注意保暖與交通管制，更要留意高山症與雪盲症，尤其雪盲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。