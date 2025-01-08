中國附醫投入信義偏鄉醫療25年 遠距健康管理預防疾病

為改善偏鄉醫療，中國醫藥大學附設醫院今天啟動「信義鄉全人整合照護執行方案，透過遠距健康管理、整合南投醫療資源，提供偏鄉居民更及時的醫療服務。

南投縣衛生局長陳南松說，中國醫藥大學附設醫院從民國88年起就承接「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」（IDS計畫），深耕信義鄉25年，現在進一步提供全人整合照護計畫，經費從一千多萬元增加到五千萬元，結合地方資源，照顧偏鄉居民健康。

全人整合照護從預防保健出發，結合衛教、疾病篩檢、個案追蹤管理及長照資源，構建完善的健康管理模式，透過早期預防與治療，降低重大疾病發生率。

他說，全人整合照護執行方案推動，讓居民在家即可獲得優質的健康服務。不僅大幅減少居民因就醫所需的長途奔波，全面改善偏鄉地區的醫療，實現醫療無距離目標。

除了中國附醫，信義鄉衛生所、懷恩診所、水里劉眼科診所、地利診所、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院、彰化基督教醫院、草屯療養院、台中榮總埔里分院、以馬內利復健科神經科診所、衛福部南投醫院、惠和醫院及南投縣牙醫師公會等單位，也經由醫療資源整合，投入相關工作。