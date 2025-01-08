慈濟侵權換畫…師姐貪功助理背叛 畫家李健儀盼重視原創心血

作家苦苓近期提及嘉義大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，引發各界關注，畫家李健儀表示，這起事件發生在25年前，這些年來因很多學生、朋友不解「老師的作品，為什麼變成其他畫家掛名？」他才在2014年寫出原委。李健儀強調，他尊重證嚴上人，也不願意傷害慈濟，只針對貪功的師姐與瓢竊的助理陳欽明，盼望能重視原創者的心血。

近來大林慈濟醫院「佛陀問病圖」爆發創作爭議，院方今天發布聲明，感恩李健儀協助創作原畫，將於「佛陀問病圖」壁畫前標示製作原由，說明李健儀為繪製圖像原創作者身分。對此，李健儀今天下午回應，「此壁畫非我親自畫上，我的作品質感沒有那麼差，希望陳欽明的名字保留，去掉『恭繪』、改成『臨摹』。」

媒體人苦苓在臉書以「他們不是第一次這樣做！」指出，李姓畫家受邀在大林慈濟醫院創作大壁畫，中途被喊卡，醫院落成後，竟掛油畫家的原創作品，而且長得一模一樣，卻不是出自原創者的手。

這兩天有許多朋友致電關心安慰，李健儀表示，自己不是生氣慈濟，雖然慈濟得為此事概括承受，主要是貪功的師姐，誑他謊稱「上人決定不要畫了」，要求廉價讓與油畫原作及無償版權。爾後竟交由乾性壁畫材料助理陳欽明畫，且竄改簽上自己的名字，李健儀難過說「這根本不尊重藝術家的原創，用不良手段獲取授權、瓢竊心血。」

李健儀再次強調，他花了一年四個月畫此圖，構圖修改多次，過程中雖經歷了從沒有過的挫折，當年上人每個月與他討論，最後交件時，上人還花了一個多鐘頭在旁看著他做最後的修飾，也很滿意期待著上牆。