食物中毒擴大32人中鏢！饗饗信義店想復業遭打槍 北市府說重話了

饗饗微風信義店爆出疑似食物中毒，北市衛生局直至今天下午持續接獲醫院通報就醫，已累計32人，有持續擴大之虞，駁回業者復業申請。另外，該店昨下午收到停業通知卻仍持續營業供餐，衛生局直言，經要求業者停業仍有營業事實，公然挑戰公權力，衛生局考量通報人次眾多等因，從嚴從速開罰300萬元，絕不姑息。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，1月7日陸續接獲醫院通報，多位民眾於1月5日食用信義區「饗饗微風店」供應的餐食後，陸續發生疑似食品中毒症狀，因通報累計就醫人數達6人（含）以上，衛生局於同日依食品安全衛生管理法第41條立即命業者暫停作業、停止供應餐點，並於下午3時8分通知業者，業者於3時31分回報確認。

她說，衛生局1月7日晚間再次派員至該店稽查，查獲業者未依規定暫停作業，仍有營業事實，違反食品安全衛生管理法第47條第13款規定，考量業者為熱門餐廳且通報人次眾多，社會影響程度嚴重，以及業者資本額、營業規模等因素，處300萬元罰鍰。

林冠蓁指出，截至今日15時，衛生局仍持續接獲多家醫院通報「饗饗微風店」疑似食品中毒共計32人，有持續擴大之虞，衛生局駁回「饗饗微風店」復業申請。

衛生局說，1月7日中午接獲通報，第一時間至現場針對作業場所的硬體設施、環境衛生、製程管理及人員衛生等，依食品良好衛生規範準則查核，查有冷藏食材未妥善封存、部分牆面不潔等2項衛生缺失，命業者限期改善，業者現場已立即改善並經複查尚符合規定。

衛生局也提到，經攝食調查，患者共食食品有生魚片、生蠔及干貝，因現場已無剩餘或同批製作的食品可供抽驗，於是採樣環境檢體4件、手部檢體4件，待檢驗結果出爐後綜合研判，如屬食品中毒案件將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，可依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局提醒，如果民眾於同時段有於同地點用餐出現不舒服的症狀，請儘速前往就醫。