民眾稱吃完鼎泰豐確診諾羅 北市衛生局派員稽查

台北市衛生局接獲民眾陳情，指在鼎泰豐新光A4店用餐後身體不適，被醫師診斷為感染諾羅病毒。衛生局表示，雖未接獲醫院通報疑似食物中毒，但已前往餐廳稽查，要求改善缺失。

一名網友在鼎泰豐新光A4店Google地圖上評論，表示4日晚間與朋友共4人在此用餐後，有3人從隔天開始上吐下瀉，就醫後被醫師告知感染諾羅病毒，懷疑感染源來自餐廳。

台北市衛生局今天表示，未接獲醫療院所通報疑似食物中毒事件，但民眾陳情後，已在今天派員前往餐廳，針對人員衛生、食材處理及場所衛生進行稽查，並發現冷凍冰箱調味料未覆蓋、冷藏冰箱食材未覆蓋等衛生缺失。

衛生局指出，上述缺失責令業者11日前改善完成，改善期屆滿將前往複查，若仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條，處新台幣6萬元到2億元罰鍰。