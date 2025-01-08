快訊

饗饗事件延燒！北市出手查饗賓集團5分店 饗食天堂、旭集現缺失

畫家控盜圖「師姐以佛理欺我」 大林慈濟醫院認了將標原創者

賴清德表態了 「理解柯建銘喊罷免」

聽新聞
0:00 / 0:00

饗饗信義店食物中毒案「逾800人用餐」 餐廳保單狀況曝光

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
知名餐飲集團饗賓餐飲旗下餐廳「饗饗」微風信義門市5日爆發食物中毒事件遭勒令停業，根據統計當天用餐人處有814人，關退費及慰問業者仍在研議。圖／北市法務局提供
知名餐飲集團饗賓餐飲旗下餐廳「饗饗」微風信義門市5日爆發食物中毒事件遭勒令停業，根據統計當天用餐人處有814人，關退費及慰問業者仍在研議。圖／北市法務局提供

知名餐飲集團饗賓餐飲旗下餐廳「饗饗」微風信義門市5日爆發食物中毒事件遭勒令停業，北市法務局消保官今至門市瞭解消費者權益議題，初步統計當天用餐人處有814人，相關退費及慰問業者仍在研議，店家產品責任險經確認有效，待釐清責任歸屬即可啟動相關程序。

法務局指出，1月5日訂位總數為166組，用餐人數約814人，饗賓公司已成立專案小組釐清，已主動致電當天用餐消費者聯繫關懷，但目前有4組尚未取得聯繫，後續是否退費即慰問方案，目前已要求業者聯繫消費者處理後續，並每周回報北市府

至於產品責任險部分，法務局表示，經洽詢餐廳承保單位華南產物保險公司確認有效，待釐清責任歸屬即可啟動保險理賠程序。針對停業期間受影響消費者，業者目前正聯繫消費者修改或取消訂位，若取消訂位也將全額退還定金，不另收取手續費。

知名餐飲集團饗賓餐飲旗下餐廳「饗饗」微風信義門市5日爆發食物中毒事件遭勒令停業，根據統計當天用餐人處有814人，關退費及慰問業者仍在研議。圖／北市法務局提供
知名餐飲集團饗賓餐飲旗下餐廳「饗饗」微風信義門市5日爆發食物中毒事件遭勒令停業，根據統計當天用餐人處有814人，關退費及慰問業者仍在研議。圖／北市法務局提供

保險 北市府 消費者 食物中毒 饗饗

延伸閱讀

同事9人揪吃饗饗4人上吐下瀉 她回想：大家生食吃得很踴躍

饗饗疑食物中毒不甩停業處分照收客 北市衛局開鍘重罰300萬

饗饗疑爆出食安問題 網紅艾瑞絲曝曾在同集團其他餐廳「食物中毒」經歷

饗饗信義店「多人上吐下瀉」暫停營業！今夜全面清消

相關新聞

畫家李健儀控盜圖「師姐以佛理欺我」 大林慈濟醫院認了將標原創者

嘉義大林慈濟醫院近日傳出「佛陀問病圖」創作爭議，遭踢爆是竊取畫家李健儀原創，院方今天發出聲明表示，25年前建院時由李健儀...

食物中毒擴大32人中鏢！饗饗信義店想復業遭打槍 北市府說重話了

饗饗微風信義店爆出疑似食物中毒，北市衛生局直至今天下午持續接獲醫院通報就醫，已累計32人，有持續擴大之虞，駁回業者復業申...

明起連凍5天「低溫8度」！降雨熱區曝光 一路濕答答到周日

明天受到強烈大陸冷氣團影響，未來5天急凍，局部空曠地區低溫僅8至10度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，大陸冷氣團加上水氣，...

饗饗事件延燒！北市出手查饗賓集團5分店 饗食天堂、旭集現缺失

饗饗微風信義店疑似食物中毒事件延燒，最新統計消費者不適就醫累計32人，因有持續擴大之虞，北市衛生局駁回業者復業申請。另外...

四接環評17日登場 王醒之無奈：眼睜睜看自己被送絞肉機

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），數度闖關環評失敗，環境部今天拍板，四接第6次環評初審將於1...

上山追雪除加強保暖 醫提醒當心高山症與雪盲症

冷氣團接連報到，高山降雪機率增，民眾摩拳擦掌準備衝上山。醫師提醒，除注意保暖與交通管制，更要留意高山症與雪盲症，尤其雪盲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。