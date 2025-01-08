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饗饗信義店食物中毒案「逾800人用餐」 餐廳保單狀況曝光
知名餐飲集團饗賓餐飲旗下餐廳「饗饗」微風信義門市5日爆發食物中毒事件遭勒令停業，北市法務局消保官今至門市瞭解消費者權益議題，初步統計當天用餐人處有814人，相關退費及慰問業者仍在研議，店家產品責任險經確認有效，待釐清責任歸屬即可啟動相關程序。
法務局指出，1月5日訂位總數為166組，用餐人數約814人，饗賓公司已成立專案小組釐清，已主動致電當天用餐消費者聯繫關懷，但目前有4組尚未取得聯繫，後續是否退費即慰問方案，目前已要求業者聯繫消費者處理後續，並每周回報北市府。
至於產品責任險部分，法務局表示，經洽詢餐廳承保單位華南產物保險公司確認有效，待釐清責任歸屬即可啟動保險理賠程序。針對停業期間受影響消費者，業者目前正聯繫消費者修改或取消訂位，若取消訂位也將全額退還定金，不另收取手續費。
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