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鼎泰豐新光A4店遭爆吃完染諾羅病毒 北市衛局稽查有2缺失

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鼎泰豐新光A4店遭爆吃完染諾羅病毒 北市衛局稽查結果出爐

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
鼎泰豐新光A4店今傳出疑似食安疑慮，有民眾指控，吃完後陸續身體不適，就醫確診感染諾羅病毒，業者竟稱衛生沒問題。圖／取自鼎泰豐官網
鼎泰豐新光A4店今傳出疑似食安疑慮，有民眾指控，吃完後陸續身體不適，就醫確診感染諾羅病毒，業者竟稱衛生沒問題。圖／取自鼎泰豐官網

繼饗饗微風信義店爆出疑似食物中毒遭勒令停業，鼎泰豐新光A4店今也傳出疑似食安疑慮，有民眾指控，吃完後陸續身體不適，就醫確診感染諾羅病毒，業者竟稱衛生沒問題。北市衛生局回應，未接到疑似食品中毒的通報，但有接獲民眾陳情，今派員稽查，查有2項衛生缺失，要求限改。

鼎泰豐新光A4店傳出有民眾吃完確診諾羅病毒，該店Google評論有人用餐後反映，1月4日晚上6點與朋友到鼎泰豐聚餐，隔日晚間得知友人半夜又拉又吐，醫生認為是諾羅病毒感染，自己當天下午腹瀉狂拉6次，醫生判斷應是諾羅病毒，昨晚另一家人開始狂吐拉。

該民眾指出，去電鼎泰豐，對方認為衛生沒問題，懷疑是否消費者在別處受染。他直言，聚完餐後並無共食，卻發生4人去吃全都受諾羅病毒感染，不知道要如何不懷疑是鼎泰豐的問題？

另有一人留言表示，1月4日晚上與父母、男友共4人前往用餐，5日晚上男友上吐下瀉一整晚，6日下午父母也出現上吐下瀉，看醫生說是諾羅病毒，自己則是7日開始上吐下瀉。

他不滿，雖沒完全明確的證據是在該店感染，但發病3位僅在4日晚餐同時吃一樣餐食，所以懷疑該店食品清潔有疑慮，致電反映得到回覆感覺在推托，直呼「得到這樣的回覆真的讓人一肚子火」，真的讓人不敢恭維。

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，民眾陳情在知名餐廳A4店用餐後身體不適，衛生局於今日派員前往稽查人員衛生、食材處理及場所衛生，查有冷凍冰箱調味料未覆蓋及冷藏冰箱食材未妥善覆蓋等衛生缺失事項，責命業者於1月11日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

鼎泰豐新光A4店今傳出食安疑慮，北市衛生局今稽查，查有冷凍冰箱調味料未覆蓋、冷藏冰箱食材未妥善覆蓋2項衛生缺失。圖／北市衛生局提供
鼎泰豐新光A4店今傳出食安疑慮，北市衛生局今稽查，查有冷凍冰箱調味料未覆蓋、冷藏冰箱食材未妥善覆蓋2項衛生缺失。圖／北市衛生局提供
鼎泰豐新光A4店今傳出食安疑慮，北市衛生局今稽查，查有冷凍冰箱調味料未覆蓋、冷藏冰箱食材未妥善覆蓋2項衛生缺失。圖／北市衛生局提供
鼎泰豐新光A4店今傳出食安疑慮，北市衛生局今稽查，查有冷凍冰箱調味料未覆蓋、冷藏冰箱食材未妥善覆蓋2項衛生缺失。圖／北市衛生局提供

衛生局 諾羅病毒 食安 鼎泰豐

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