健康為主醫療為輔 信義鄉全人整合照護方案啟動

全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案，中區由中國醫藥大學附設醫院承辦，今天在南投縣信義鄉啟動，以健康為主、醫療為輔的理念，為居民建構一套更完善健康管理模式。

信義鄉人口約1萬5000多人，全鄉面積全國第2、僅次於花蓮縣秀林鄉，為改善偏鄉地區醫療資源不足困境，信義鄉「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案」今天啟動，業務由中國醫藥大學附設醫院承辦，並與信義鄉衛生所、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院、衛生福利部南投醫院等多家醫療院所合作，整合醫療資源。

南投縣政府衛生局透過新聞稿表示，信義鄉受限地理位置及人力資源，醫療資源相對缺乏，民眾長期面臨就醫須舟車勞頓，民國88年起，中國醫藥大學附設醫院承接「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」，深耕信義鄉25年，提升醫療可近性，成為偏鄉醫療重要支柱。

衛生局表示，這次信義鄉全人整合照護執行方案，不同以醫療為主的山地離島地區醫療給付效益提昇計畫，強調「健康為主、醫療為輔」核心理念，不僅診療患者，更從預防保健出發，結合衛教、疾病篩檢、個案追蹤管理及長照資源，建構更完善健康管理模式，盼透過早期預防與治療，降低居民重大疾病發生率。

衛生局長陳南松說，今天計畫啟動象徵偏鄉醫療開啟新篇章，未來持續深化全人照護理念，讓每一人享有健康、尊嚴生活，也代表信義鄉醫療資源進一步提升，讓居民在家鄉即可獲優質健康服務，也大幅減少偏鄉居民長途奔波求醫，改善偏鄉醫療可近性。